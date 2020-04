El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, reveló este jueves que ha dado positivo en la prueba rápida de coronavirus (COVID-19).

En diálogo con el diario El Comercio, el parlamentario confirmó el resultado de su prueba y precisó que desde que se enteró ha entrado en un aislamiento total en su departamento ubicado en Jesús María.

“Ayer me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, señaló.

El legislador indicó que su familia ha dado negativo a la prueba y explicó que permanecerá aislado en su vivienda para no contagiarlos. Detalló que, hasta el momento, no ha presentado ningún síntoma de dicha enfermedad.

Cabe destacar que el resto de 21 miembros de Alianza para el Progreso han dado negativo a la prueba rápida de COVID-19, pero todos guardarán aislamiento voluntario hasta que puedan realizarse la prueba molecular.

Meléndez estuvo presente en la última sesión plenaria del viernes 3 de abril, en donde tuvo una importante participación como vocero de su bancada. El legislador asistió al pleno debido a su calidad de portavoz titular. Asimismo, participó en todas las sesiones de la Junta de Portavoces que se realizaron durante la semana pasada.