La adquisición y distribución de la tan ansiada vacuna contra el coronavirus es una tarea exclusiva del Ministerio de Salud (Minsa). Es un paso fundamental para terminar con la pandemia.

Sin embargo, desde el 18 de junio, cuatro profesionales y empresarios crearon el Comando Vacuna, con el fin de ayudar ad honorem al Minsa a alcanzar dicho objetivo en beneficio del país.

Está integrado por Carlos Neuhaus, Jaime Reusche, Raúl Delgado Sayán y Antonio Pratto. Gestión conversó con este último para consultar si alguna vacuna llegará a nuestro país en el primer trimestre de 2021 como anunció el Ministerio de Salud. Las respuestas no son alentadoras.

¿Cuál es la situación de la compra de vacunas en este momento?

Se han firmado dos acuerdos. Un bilateral con Pfizer y un multilateral con el esquema Covax Facility. El multilateral si es importante, pero por ahora no, pues las vacunas llegarían todavía a finales del próximo año. Lo que importa es el primer trimestre de 2021. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que se quería vacunar a 24 millones de personas antes de las elecciones. Hubiera sido buenísimo.

Incluso Mazzetti dijo que iban a llegar 50 mil vacunas de Pfizer para el plan piloto en diciembre

Sí, pero no han vuelto hablar del tema y ya estamos en diciembre. Luego el otro lote de 1.8 millones iba a llegar supuestamente en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre, se espera que lleguen otros 3.9 millones y 3.4 millones de dosis, respectivamente. Y en el último trimestre, las 750 mil restantes. Pero ahora, desde el Minsa dicen que la llegada depende del laboratorio.

¿Es así?

No, eso no es correcto. El laboratorio no escoge a qué país vender sino el país escoge a que laboratorio comprar. Lo que pasa es que el Minsa no firmó acuerdos cuando debió hacerlo. Ahora se han dado cuenta que es tarde y no hay vacunas. El Minsa debió firmar las vacunas cuando se empezaron ofrecer al Perú y a otros países vecinos. Si ningún país pudo comprar, pues es una mala suerte, pero si varios han comprado y Perú siendo uno de los países con la economía más solida no compró, no es por el laboratorio, sino que el negociador falló.

¿Quién falló en las negociaciones?

Hay una comisión multisectorial que la preside la Cancillería y la secretaría técnica la tiene el Minsa. Los que deciden qué vacunas compran y los que firman los acuerdos son los funcionarios del Minsa. Es su responsabilidad. Según ellos, querían comprar la vacuna más segura y eficaz, pero eso era imposible de saber porque ninguna vacuna terminó la fase tres. Si quieres comprar la vacuna más segura y eficaz, tienes que esperar al 2023 y 2024.

¿El Gobierno ya pagó para obtener las vacunas?

Hay un acuerdo de compra firmado con Pfizer, pero este tiene que ser refrendado por un acuerdo ya final. Esto es lo que no hay. Ahí se fijan las condiciones de pago. Eso no se ha firmado.

¿O sea que no se ha hecho ningún pago hasta ahora?

No, no se ha hecho ningún pago. Justamente, eso es lo que está faltando y por eso están diciendo que las vacunas no están llegando. No veo ninguna razón para no firmar un acuerdo de pago si plata es lo que hay. Esta respuesta la debe dar el Minsa de una forma clara y transparente. Incluso la ministra Mazzetti sale a decir una cosa y el viceministro Luis Suárez dice otra, y hay contradicciones. No hay un vocero claro. No hay información desde el Minsa. No dice nada. No tenemos idea de cuándo va llegar la vacuna.

¿En Latinoamérica ya están empezando con la vacunación?

Los únicos países que han firmado con un solo laboratorio son Perú y Venezuela. El resto de países han firmado con más. En Argentina, el presidente Alberto Fernández se vacunará con la Sputnik; el presidente Andrés López Obrador en México con CanSino y en Brasil con Sinovac y en Chile con Pfizer ¿Y nosotros? Nuestros vecinos bien vacunados, y nosotros estaremos encerrados de nuevo.

Respecto a Covax Facility, ¿el Gobierno ha hecho algún pago?

Sí, se ha hecho un pago.

¿Entonces las dosis de 13.2 millones estarán aseguradas que lleguen a finales de 2021?

Lo que pasa es que con Covax Facility es que es una alianza con varios países. Los que tienen mayores ingresos son los que van a poner los fondos, entre ellos Perú y ya puso su parte. No obstante, el resto de países más grandes no están aportando lo que deberían porque ya tienen vacunas con otros laboratorios. Por eso, no se vaya a pensar que las vacunas con Covax van a salir rápido como se tiene pensado.

¿Por qué lo dice?

No se van a completar los fondos, probablemente. Si los países se desaniman en poner dinero en esta alianza, es posible que la vacuna se retrase un poco más.

¿Con qué laboratorio continúa negociando el Minsa?

La ministra Mazzetti solo ha dicho que estaba negociando con un laboratorio, pero no ha dicho cuál. Me parece que uno de ellos es Sinopharm, con el que estamos haciendo ensayos clínicos y me parece muy bueno.

¿Las vacunas actuales son seguras?

Sí, todas las que han pasado la fase 1 tienen seguridad. Se sigue demostrando en las fases 2 y 3 la eficacia. La seguridad está demostrada en todas las vacunas, ninguna ha tenido un efecto adverso. Todas tienen una eficacia del 70% al 96%. La llegada de la vacuna es clave porque vas a salvar de que mueran 50 o 100 peruanos diariamente y vas a poder reactivar la economía como lo harán los países vecinos y nosotros.

En el contrato con los laboratorios, ¿es ineludible firmar la cláusula que señala que si algún paciente que reciba la vacuna y tenga algún efecto adverso o le deje secuelas, los gastos lo asume el Gobierno?

No. Lo tiene que cubrir el Estado firmante, pero esa es una cláusula que no lo tienen todos los laboratorios. Me parece que son contratos estándar e internacionales no solo para la vacuna sino para cualquier tipo de medicamento.

¿La crisis política generada con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra atrasó las negociaciones de las vacunas?

No. Las negociaciones son desde el mes de junio. Nosotros advertimos en junio que las vacunas iban a llegar en diciembre. Al menos iban haber tres vacunas y les pedimos que firmen con más laboratorios porque el primer trimestre es crucial. No nos hicieron caso y nos llamaron irresponsables porque estábamos supuestamente vendiendo falsas expectativas. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón.