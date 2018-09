Controversia en izamiento de bandera en Arequipa genera abucheos al Primer Villanueva

El primer ministro César Villanueva fue abucheado este domingo, en horas de la mañana, mientras asistía a la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas de Arequipa .

El izamiento de las banderas y desfile cívico se realiza todos los domingos a las 8:00 horas, pero esta vez tuvo un retraso de 40 minutos dado que el personal del Ejército esperó la llegada del jefe de Gabinete.

La demora generó un masivo rechazo por parte de los presentes. Al llegar a la ceremonia, César Villanueva, fue recibido en medio de pifias y reclamos.

El hecho no pasó a mayores pero el jefe de Gabinete tuvo que ser retirado del lugar para continuar así con las actividades programadas en la agenda de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Luego, el premier se dirigió a un conocido centro comercial de la ciudad para inaugurar el Centro MAC Arequipa que brindará atención a 370 mil atenciones anualmente a la población y permitirá a los ciudadanos realizar hasta 50 trámites y servicios de diferentes entidades del Estado.

VERSIÓN DE LA PCM

Según la PCM, el primer ministro no llegó tarde a la cita, ya que estuvo invitado para las 8:55 am, y el acudió a la Plaza de Armas antes de las 8:50 am.

Asimismo, detallaron que la hora de izamiento se reprogramó según disposición del Gobierno Regional de Arequipa (Gore Arequipa), por lo que el Primer Ministro acudió incluso minutos antes de los previsto.