Contraloría recolectó información de cinco obras que no fueron ejecutadas en Olmos

Un equipo de 16 auditores de la Contraloría General conjuntamente con la Fiscalía intervino la Municipalidad Distrital de Olmos, en Lambayeque, a fin de recolectar documentación sobre cinco obras de saneamiento valorizadas en más de S/ 100 millones, las cuales debieron ser ejecutadas en los dos últimos períodos de gestión municipal .

La documentación recopilada está relacionada a la investigación que tiene en curso la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque sobre las dos últimas autoridades distritales de Olmos

.Algunas de las obras comprendidas en la investigación se encuentran actualmente paralizadas. En el operativo liderado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios participó un equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque y la Policía de Investigaciones en Lavado de Activos.

Operativos de control

La Contraloría General realizó operativos de control en algunas de las obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Olmos, que son materia de investigación fiscal. Así, entre estas acciones de control simultáneo ejecutadas, vale enumerar las siguientes:

1.- En el 2018, se efectuó una acción simultánea (Informe n.° 702-2018-CG/GRLA-AS) a la obra “Mejoramiento de las condiciones para el comercio en el mercado de abastos en el distrito de Olmos”, donde se identificó que parte del cielo raso del techo de las tiendas del segundo nivel presentaba daños por filtraciones y humedad; la deficiente instalación de canaleta de drenaje pluvial en techo metálico impide su operatividad; las tuberías de ventilación instaladas en losa de techo de cisterna, carecían de dispositivos de protección, entre otros.

2.- En el 2017, se realizó una acción simultánea (Informe N° 002-2017-OCI/2137-AS) donde se revisaron los pagos efectuados a una contratista por la ejecución de obras instalación, ampliación y/o mejoramiento del sistema de saneamiento en caseríos del distrito, encontrándose deficiencias en documentos para pagos por valorizaciones a la ejecución de la obra obviando, entre otros, algunas visaciones de las áreas involucradas en los proceso de pago.

3.- Ese mismo año, también se realizó otra acción simultánea (Informe N° 001-2017-OCI/2137-AS) a la adquisición de puertas decorativas de madera de cedro para la obra “Mejoramiento de las condiciones para el comercio en el mercado de abastos del Distrito de Olmos, donde se identificó la no realización adecuada de cotizaciones, por falta de coordinación de parte del área de logística con el área usuaria y, en consecuencia, presuntamente se estaría pagando más por la adquisición de materiales para la obra.

4.- Asimismo, en el 2016 se realizó una visita de control (Informe N°586-2016-CG/GORECH-VC) a la obra “Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Olmos”, cuyo monto contractual ascendió a S/ 46´499,111. En este caso, se identificó que el contratista no ejecutó las instalaciones hidráulicas de los pozos de acuerdo a lo señalado en el expediente técnico, situación que genera el riesgo de que el sistema no opere de acuerdo a lo contemplado por el proyectista; la cloración del agua extraída de dos pozos del sistema no se realiza uniformemente, situación que puede generar el riesgo de que se esté saturando con cloro el agua distribuida a la población o que, en su defecto, no se esté incorporando el cloro suficiente para la desinfección del agua, con la consecuente afección de la salud de los beneficiarios, entre otros.