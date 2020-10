Nelson Shack, contralor de la República, cuestionó que el gobierno continúe insistiendo en la utilización de pruebas serológicas para detectar pacientes con COVID-19.

“No entiendo por qué no seguimos con las políticas, en general, que está adoptando todo el planeta de que son las pruebas moleculares y no las serológicas las que deberíamos estar utilizando para rastrear las personas infectadas y realizar un rastreo”, dijo en entrevista para RPP.

En este sentido, Shack advirtió que se tomará acciones ante las compras de pruebas moleculares y medicinas para el tratamiento del COVID que habrían costado caro, las que -de acuerdo a estudio de EsSalud- no tendrían un efecto en los pacientes diagnosticado.

“Vamos a tomar cartas en el asunto no solo en el caso de los medicamentos sino frente a una serie de denuncias que han salido recientemente por la compra de pruebas rápidas en una institución de salud. En el transcurso de las próximas semana se emitirán los informes de control ”, acotó.

Recordó que el informe no será vinculante, pero en caso no tomarse cartas en el asunto se tomará acciones de control posterior como denuncias penales.

-Sobre Vizcarra-

Nelson Shack dijo esperar que la Fiscalía haga su labor sin presiones ni intimidaciones, en torno a las indagaciones que se siguen contra el presidente de la República por presuntas coimas recibidas en el caso Club de la Construcción.

“Lo único que confío es que el trabajo de los fiscales se venga desarrollando de manera imparcial y objetiva” dijo.