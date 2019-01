Contraloría exige que aspirantes a la JNJ autoricen acceso a su secreto bancario

El contralor general Nelson Shack aseveró esta tarde que los aspirantes a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y su secretaría técnica, deben autorizar el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil que permita elegir a profesionales sin casos de desbalance patrimonial o deudas tributarias.

“No es razonable dar esa responsabilidad y poder a una persona que no paga impuestos. No podemos permitir que aunque sean eruditos estén en esa posición. Con esa información, la Contraloría podrá investigar, en coordinación con la UIF y la Sunat, si existe desbalance patrimonial en los postulantes que hayan accedido a la última etapa del concurso público de méritos”, explicó Shack en su intervención durante la sesión de la Comisión de Constitución, a la que asistió para la sustentación del proyecto de ley que crea la comisión especial para seleccionar a los integrantes de la JNJ .

El contralor indicó que estas medidas tendrán carácter disuasivo para poder elegir a profesionales idóneos y con los niveles de integridad que sus cargos exigen.

Asimismo, consideró que estas pruebas de confianza no infringen ningún mandato constitucional porque el postulante decidirá libremente someterse a las reglas del concurso.

“Si el postulante no desea levantar su reserva bancaria, tributaria o bursátil, o no desea someterse a la prueba del polígrafo, simplemente que no postule”, señaló.