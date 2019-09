La Contraloría General de la República culminará próximamente las auditorías que se están realizando al proyecto de irrigación de Olmos y el Tramo 1 de la carretera Interoceánica Sur, conocida como IIRSA Sur, informó el contralor general Nelson Shack.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde expuso los resultados de las auditorías a grandes megaproyectos en el país, Shack precisó que en el caso del Proyecto Integral de Olmos se realiza una inspección a la fase de las obras de trasvase del proyecto de irrigación y otra para la fase de irrigación de Olmos.

En el caso de la carretera Interoceánica Sur, recordó que en su gestión se han realizado las auditorías a los tramos 4 y 5, y en la actualidad está en proceso la auditoría al Tramo 1 que recorre la distancia entre San Juan de Marcona (Ica) y Urcos (Cusco).

"Esperamos que esta auditoría termine también antes de fin de año, con lo cual la Contraloría habría hecho las auditorías a todos los tramos de la Interoceánica", subrayó.

Respecto a los tramos 2 y 3, recordó que la Contraloría realizó inspecciones en años anteriores y detectó presuntos indicios de irregularidades enfocadas en funcionarios públicos, tal como establece el mandato legal que corresponde a la institución.

Asimismo, Shack indicó que la Contraloría realizó la auditoría de cumplimiento al proceso de promoción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y se detectó una serie de irregularidades, como un presunto perjuicio económico al Estado por aproximadamente US$ 136 millones, y una presunta responsabilidad en 11 funcionarios.

Indicó que como resultado de dicha verificación, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inició una investigación, mientras que el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (SRA) impuso sanción de tres años de inhabilitación a funcionaros de ProInversión.

Precisó que en la actualidad, su institución no ejecuta ninguna auditoría sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, cuyo valor asciende a más de US$ 7,300 millones, porque no se están ejecutando las obras.

Club de la Construcción

El contralor general también informó que ha recopilado y analizado toda la información obtenida sobre los contratos y obras que tienen las empresas constructoras que están siendo investigadas en el caso del 'Club de la Construcción' con Provías Nacional.

"Hemos encontrado que estas empresas vinculadas al Club de la Construcción han suscrito 378 contratos (con Provías) por casi S/ 30,000 millones, entre el año 1992 y el 2019, en consultoría, en obras públicas y servicios", detalló.

Sobre estas obras, la Contraloría ha realizado 403 acciones de control, de las cuales 45 son auditorías a obras cuyo valor asciende a S/ 6,260 millones, informó Andina.