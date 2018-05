El contralor de la República, Nelson Shack , señaló que establecerán los perfiles para cada puesto dentro de la institución, "con atributos claros por competencias para cada área.

Si bien, por temas laborales y derechos ganados a los trabajadores no se les podrá bajar el sueldo se buscará ordenan progresivamente los salarios.

"Antes cuando el Estado peruano no tenía mucho dinero no teníamos estos problemas, pero ahora que hay muchos recursos esa discrecionalidad se ha usado sin mayor orden con funcionarios públicos leales a su institución y al Estado. Entonces, tiene que haber una lógica, no todos los funcionarios hacen los mismos trabajos, ni las mismas competencias", señaló ayer en Shack ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento Nacional.

"Es por eso que el tema de la remuneración y el tema de crear un servicio social meritocrático en el cual los propios trabajadores del Estado sepan cuáles son las reglas para que puedan ascender y ganar más es una de las grandes tareas, de la cual tomo nota, vamos a hacer las coordinaciones con Servir y vamos a tratar de hacer un estudio", comentó.

En el marco de la ley de Fortalecimiento de la Contraloría, Shack anunció que se creará una escala salarial en base al percentil 3 y una escala paramétrica donde los sueldos empiecen en S/ 2,000. Lo cual implicará una reestructuración de la organización tomando como base la meritocracia.

"Vamos a tener técnicos, profesionales y funcionarios pero un profesional no ganará menos que un técnico, como pasa ahora. Ahora los técnicos ganan más que los auditadores. También encontramos a trabajadores que hacen trabajo de profesionales, ganan como profesionales pero no tienen título profesional. Esas injusticias e inequidades son las que vamos a resolver en el mes de junio a partir de la eliminación de los percentiles", aseguró.

Asimismo, dijo que trabajan en elemento para la ley de Fortalecimiento que tiene que ver con la transparencia en el uso de la información. "Antes todo lo que decía la Contraloría tenía un derecho a la reserva, ahora con la ley se establece que culminado un proceso de control y una vez de notificado el informe adquiere evidencia pública para que se pueda ver en la página web de la Contraloría, ya lo estamos haciendo", concluyó.