Contraloría alerta al Minsa sobre los hechos que ponen en riesgos la Política de Hospitales Seguros

La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Salud (Minsa) sobre hechos que ponen en riesgo alcanzar la finalidad de la política de Hospitales Seguros frente a desastres, que desde el 2010 busca garantizar el funcionamiento de los establecimientos de salud con el máximo de capacidad y en su misma infraestructura, para proteger la vida de la población durante y después de una catástrofe.

Esta Política Nacional de Hospitales Seguros es de aplicación obligatoria en los establecimientos de salud de los organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud, los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud (EsSalud), la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, y las Sanidades de las Fuerzas Armadas, así como los establecimiento de salud privados.

Los riesgos fueron identificados durante una acción de control simultáneo realizado por la Contraloría, emitiéndose la Orientación de Oficio N° 79-2017-CG/GAES.

El objetivo de la acción de la Contraloría fue alertar al Ministerio de Salud para que disponga las acciones preventivas pertinentes a fin de garantizar la atención de la población frente a desastres.

Hechos identificados:

Se evidenció que existe un periodo de “vacío” de un año y nueve meses entre la pérdida de la vigencia de la Política Nacional de Hospitales Seguros y su respectivo Plan de Acción 2010-2015 y la aprobación de la nueva Política y Plan de Acción 2017-2021.



Es decir, todo el 2016 y parte del 2017 no se contó con una Política Nacional de Hospitales Seguros y de un plan vigente.

Asimismo, se identificó retraso en la designación de los miembros e instalación de la Comisión Multisectorial de Hospitales Seguros, lo que puede afectar el logro de los objetivos del vigente Plan Nacional de Hospitales Seguros. Cabe precisar que el Ministerio de Salud debe ejercer los cargos de la Presidencia y Secretaría técnica de dicha comisión.

A esta situación se suma el antecedente de incumplimiento del 79% de las metas establecidas en el anterior Plan Nacional de Hospitales Seguros 2010-2015. Entre las metas no logradas figura el que los hospitales no fueron evaluados mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que el Minsa no adaptó el citado índice a la realidad del Perú para ser utilizado.

Es importante señalar que el índice de Seguridad Hospitalaria es una herramienta de evaluación rápida, confiable y de bajo costo que proporciona una idea inmediata de la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en casos de desastre.

Además, para el 2015 todos los establecimientos de salud debieron contar con certificación de Defensa Civil vigente; asimismo, para el 2010 se debió incorporar los criterios de Hospitales Seguros en los procesos de pre inversión, ejecución de la inversión, post inversión, aseguramiento y gestión de la calidad en salud; sin embargo, ninguna de estas metas se ha cumplido, situación que preocupa a la Contraloría General.

La Contraloría recomendó al Ministerio de Salud valorar los riesgos comentados y disponer las acciones preventivas pertinentes a fin de garantizar el logro de las actividades, metas y objetivos del vigente plan para el cumplimiento de la política nacional de hospitales seguros frente a desastres.

Dato:

La primera política nacional de hospitales seguros frente a desastres fue aprobada con Decreto Supremo N° 009-2010-SA, del 24 de abril del 2010 y perdió vigencia en diciembre de 2015. Luego con Decreto Supremo N° 027-2017-SA del 19 de setiembre de 2017 se aprobó la política vigente.

La Política de Hospitales Seguros frente a Desastre tiene sus antecedentes en compromisos internacionales asumidos desde el año 2005 (Hyogo 2005, Sendai 2015).