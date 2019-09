El Consejo de Minería tiene hasta el 29 de octubre próximo para resolver si proceden o no los tres recursos de impugnación planteados contra el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Southern Perú. Es decir, decidirá si va o no dicho proyecto cuprífero de US$ 1,400 millones.

Así lo informó Luis Fernando Gala, presidente del Consejo de Minería, durante la exposición que realizó en la última sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde explicó el cronograma que debe seguir dicha entidad (independiente del Minem), para resolver los citados recursos.

Los recursos en mención fueron presentados el 25 de julio último por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres; ese mismo día por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi, Pampa Blanca y Anexos, y el 2 de agosto por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Los plazos

El presidente del Consejo de Minería explicó que se ha programado la vista de la causa de estos tres recursos impugnativos, mediante una audiencia, para el 7 de octubre próximo, a las 10 a.m.

“Luego de efectuada la vista de la causa, tenemos 15 días hábiles para resolver (es decir hasta el próximo 29 de octubre)”, anotó Gala.

Recordó que, según el Manual de Procedimientos del Consejo de Minería, este tiene 120 días calendario para resolver este tipo de casos desde que recibe los expedientes respectivos.

Indicó que esto será notificado a las partes involucradas en el caso en los próximos días.

Comisión

El anuncio de este programa por parte del Consejo de Minería provocó la reacción del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Miguel Román (Acción Popular), quien objetó que esa instancia jurisdiccional se tome casi dos meses más para resolver los casos, cuando, señaló, eso va a llevar a que se mantenga por ese periodo la situación de tensión social en la provincia de Islay, contra el mencionado proyecto minero.

“Invoco a una mayor prontitud y celeridad, no podemos permitir que esta crisis la tengamos que sostener dos meses más. Hay que buscar otra salida que esté en manos del Gobierno hacer para dar solución a este problema, que nos lo ha puesto el mismo Gobierno”, reclamó.

Objetó además que el ministro del sector, Francisco Ísmodes, no haya planteado una solución concreta para resolver la crisis en torno a Tía María.

EN CORTO

Nuevo Paro. El presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli, señaló que están preocupados por el sabotaje que se pretende hacer contra el próximo Perumín -a realizarse este mes- pues se anuncia un paro macro regional que coincide con ese evento.

Foto: GEC





- Oliva: Listos por si Southern enjuicia al Estado

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, afirmó que están a la espera de la resolución que emita el Consejo de Minería sobre el proyecto Tía María.

El ministro se puso en el escenario en que dicho consejo no le otorgue (la confirmación de la licencia de construcción que le entregara el Minem) y Southern inicie un juicio (contra el Estado), y aseguró que “estamos preparados para responder ante cualquier juicio porque tenemos a un equipo potente que nos defiende muy bien”.