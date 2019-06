Consejeros de Arequipa afirman que no se dan las condiciones para otorgar licencia a proyecto Tía María

Elmer Pinto y Richard Cervantes, consejeros regionales de Arequipa, sostuvieron que en estos momentos no existen las condiciones sociales para otorgar la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

“En este tipo de proyectos, la aceptación social es un elemento muy importante de parte del entorno, y consideramos que la mina no ha trabajado socialmente”, señaló Pinto, según consigna el diario regional El Pueblo.

Indicó que, junto con los alcaldes distritales y provincial de Islay, emitieron un pronunciamiento en este sentido, que fue entregado al presidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, el consejero por la provincia de Islay calificó de irresponsables las declaraciones del ministro de Economía al señalar que harán entrega de la licencia de construcción para Tía María.

Por su parte el consejero Richard Cervantes señaló que, mientras no se formulen proyectos sostenibles y que generen ejes de desarrollo en beneficio de la población, estos no deberían ser aceptados.

“Mientras en Tía María no se trabaje este aspecto no debería de iniciarse este proyecto. Me parece que existe un cierto favoritismo con las empresas que impulsan estos proyectos que nunca dicen cuanto es el porcentaje de las ganancias que se llevan” señaló Cervantes.

Pinto señaló además que hasta el momento no han sido invitados a la próxima mesa de diálogo en la provincia de Islay, la cual contará con la presencia del premier, Salvador del Solar.