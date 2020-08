La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró como procedentes las denuncias que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista Clemente Flores y el exintegrante del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila.

En el primer caso, se trata de una acusación vinculada al caso Los Temerarios del Crimen, por el cual también se ha admitido una denuncia contra el exlegislador fujimorista Héctor Becerril.

Según las investigaciones fiscales, Clemente Flores, integrante de la bancada Peruanos por el Kambio, habría gestionado presupuestos a favor de obras de la Municipalidad de Chiclayo encabezada entonces por David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de Los Temerarios del Crimen. A cambio, el exlegislador había cobrado el 5% del monto asignado a cada obra.

La denuncia fue declarada procedente por unanimidad con 15 votos a favor.

La subcomisión también admitió como procedente por unanimidad (13 votos a favor) la acusación de la fiscal de la Nación contra Guido Aguila por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, como parte de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Pese a su voto a favor, durante el debate, Martha Chávez (Fuerza Popular) consideró necesario que también se tramiten las denuncias presentadas ante el Congreso contra Zoraida Ávalos.

“Por un principio de delicadesa o decoro, la subcomisión debería abocarse a estas (denuncias contra Ávalos) respetando la presunción de inocencia. Creo que una autoridad que denuncia a otros debe tener el camino allanado”, señaló la legisladora.

Polémica por caso Nelson Shack

En la sesión que se llevó a cabo esta mañana, se aprobó por mayoría declarar como improcedente una denuncia contra el contralor general de la República, Nelson Shack, planteada por un ciudadano ya que, según señaló el informe planteado por la secretaría técnica, se trata realmente de un pedido de vacancia que fue derivado a la subcomisión de manera errónea.

Sin embargo, esta posición fue cuestionada por la congresista Martha Chávez, al señalar que la subcomisión no debería pronunciarse sobre un pedido de vacancia e inhibirse, con miras a que se solicite primero una opinión a la asesoría jurídica del Congreso e incluso de la Comisión de Constitución.

“Debemos tener cuidado, nosotros no podemos derivarlo. Podríamos inhibirnos, pero no podemos interpretar que porque así lo mandaron de mesa de parte,s se trata de una denuncia constitucional. Esto es un pedido de vacancia que, si no tiene un trámite, habrá que enderezarlo [...] Es un asunto que amerita que tengamos una consulta, una opinión de asesoría jurídica del Congreso o la Comisión de Constitución”, manifestó la congresista fujimorista.

Luis Roel Alva recomendó, en cambio, que cualquier legislador haga suya la causa presentada por el ciudadano Ghino Alarcón Núñez para derivarla a otro grupo de trabajo.

“Como no corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no nos corresponde declarar, por lo menos en esta etapa [...] No cabe una inhibición, no está en el reglamento. Tenemos que seguir lo que dice el reglamento de que, en esta etapa, declaramos procedente o improcedente. Sí podemos hacer que esta denuncia ciudadana, no constitucional, sea hecha suya y tramitarla en la comisión correspondiente, que sería Fiscalización”, señaló.

Tras varios minutos de réplica, la congresista Martha Chávez criticó que pese a su observación se someta a voto la improcedencia de la denuncia, y también rechazó que Roel Alva le recomendara votar en abstención si es que estaba en contra de la improcedencia de la denuncia.

“Lamento que la presidencia tome la iniciativa de estar reinterpretando posiciones de congresistas. No estoy dispuesta a someterme a la interpretación qu de mis intervenciones haga un congresista, aunque sea el respetado presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, aseveró la legisladora fujimorista.

Tanto Martha Chávez como la congresista Felícita Tocto (Somos Perú) votaron en abstención, mientras que Carlos Mesía se inhibió (no se contabilizó su voto). El informe fue aprobado finalmente por 12 votos a favor.