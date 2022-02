A iniciativa de las bancadas Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular se presentó una moción de interpelación contra Hernán Condori, titular del Ministerio de Salud (Minsa). El documento está compuesto por nueve interrogantes respecto a los cuestionamientos hacia el ministro.

En los considerandos señalan que Condori Machado se promocionaba en Chanchamayo, Junín, como “especialista” en ginecología, pediatría, entre otras especialidades a pesar de que no contaba con dichos estudios.

Como se recuerda, el decano del Colegio Médico Peruano, Raúl Urquizo, afirmó que el titular del Minsa no está acreditado como obstetra.

Otro punto que pone en cuestión el documento, es el producto Cluster X2 o “agua arracimada” que el actual ministro publicitaba en sus redes sociales afirmando que “cuando ingresa a nuestro cuerpo este tipo de células [...] permite que entren los nutrientes a las células y también libera las sustancias tóxicas que hacen daño a nuestro cuerpo”.

Por este caso, Hernán Condori se presentó el pasado 15 de febrero ante la Comisión de Salud del Congreso y negó recetar a pacientes productos que carecen de validación científica.

“Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente, simplemente como una cuestión... me lo presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué”, sostuvo ante el grupo de trabajo parlamentario.

Entre otros, las preguntas de la moción de interpelación abordan la investigación de la fiscalía anticorrupción de La Merced, en Junín, por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible.

“Resultando un riesgo la continuidad del señor Hernán Condori Machado en el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la difícil situación de pandemia sanitaria que venimos atravesando, el Congreso acuerda interpelar al ministro de Salud por su falta de idoneidad en el cargo”, se lee en el documento N° 2065 presentado este miércoles.

Jorge Montoya , Alejandro Aguinaga, Kira Alcarraz, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos, José Cueto, Hernando Guerra García, Edward Málaga, Flor Pablo, Susel Paredes, Adriana Tudela, Norma Yarrow, Noelia Herrera, y otros, firmaron la moción de orden del día.