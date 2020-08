La comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade, presentó su quinta versión del predictamen sobre elecciones internas y disposiciones para las elecciones generales del 2021, que será debatido el día de mañana.

Además de eliminar el requisito de seis meses de afiliación partidaria, como mínimo, para postular en los comicios venideros, el grupo de trabajo plantea hacer cambios al llenado de información en las hojas de vida, cuya responsabilidad recae actualmente en los candidatos.

De acuerdo al documento, “la declaración jurada de hoja de vida del candidato debe entregarse en formato digital a través de la plataforma tecnológica habilitada para tal fin. Los datos que debe contener, en cuanto sea posible, deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de los Registros Públicos correspondientes y publicados directamente por este organismo”

El texto agrega que la incorporación de los datos de los candidatos que no figuren en un registro público, o la corrección de los mismos, “se regula a través del reglamento correspondiente”.

De aprobarse esta propuesta, los postulantes ya no serían los responsables de reportar los datos sobre sus bienes, rentas, ingresos y antecedentes en las hojas de vida, sino el propio JNE.

Medida positiva

Al respecto, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), José Villalobos, calificó de positiva la propuesta, debido a que acelera el proceso de recolección de esta información y evita más burocracia.

“El Estado tiene la obligación de facilitar los trámites a los ciudadanos, más aún cuando es el propio Estado el que tiene esa información. Me parece muy bien que el JNE jale la información que hay en registros públicos para las hojas de vida. Lo que no hay en los documentos, el candidato si tendrá que llenarlo”, señaló a Gestión.

El especialista consideró que no se debería sacar de carrera a los candidatos que, por algún error, se hayan olvidado de declarar algún vehículo o bien inmueble, tal como ocurrió en las elecciones congresales de enero pasado.

“El candidato ya no tiene que ir a registros públicos a buscar sus propiedades, que las pueden haber inscrito hace muchos años y no recuerdan la partida, lo que ha generado exclusiones absurdas (…) la idea no es sacar a candidatos, sino fomentar la participación en los comicios, y para eso se debe dar facilidades y no burocratizar el proceso. Demasiados requisitos se exigen a los candidatos”, cuestionó.

José Villalobos señaló que el Estado debe facilitar la participación de candidatos en los comicios del 2021 (Diana Chávez/GEC).

Afiliación

El predictamen también elimina el requisito de seis meses de afiliación partidaria para postular en los comicios del 2021. Plantea que todo aquel que desee participar en el proceso electoral podrá inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE hasta el 30 de setiembre próximo.

De esta manera, George Forsyth, Daniel Urresti y Verónika Mendoza, quienes figuran en las encuestas de intención de voto rumbo al 2021, tendrán aproximadamente un mes y medio de plazo para concretar su inscripción.

Al respecto, Villalobos saludó la decisión de que Chehade haya retrocedido en su idea inicial; no obstante, recalcó que para los comicios del 2022 y 2026 sí se deberían fijar mayores requisitos a los candidatos.

“Para el futuro debe establecerse, incluso, un plazo mayor de militancia previa. Podría ser un año, cosa que los que quieren postular tienen bastante tiempo para afiliarse y no hacerlo a última hora”, agregó.