Congreso plantea colaboración eficaz en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresistas de distintas bancadas presentaron un proyecto de resolución legislativa para implementar el mecanismo de colaboración eficaz en las comisiones investigadoras del parlamento y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Según informó el diario 'Peru21', la propuesta fue respaldada por legisladores no agrupados, como el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, y busca modificar el Reglamento del Congreso.

El proyecto busca que altos funcionarios del Estado "comprendidos en el artículo 99 de la Constitución", es decir, ministros, jueces de la Corte Suprema, integrantes del Tribunal Constitucional, entre otros, que estén inmersos en alguna investigación, puedan acogerse a la colaboración eficaz para reducir una posible sanción política si son denunciados constitucionalmente ante la subcomisión.

Para acceder a este beneficio, los funcionarios tendrán que dar información que permita conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó la infracción constitucional o delito que se investiga, identificar a los autores y entregar medios probatorios.

Sobre esta iniciativa, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, precisó que lo que se pretende con este proyecto es que los casos que son investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales "puedan llegar a buen puerto y ser sólidos" cuando pasen al Ministerio Público.

Explicó que se busca terminar con la figura del archivamiento por falta de pruebas y recordó que en muchas ocasiones los investigados prefieren guardar silencio o decir que no saben nada, con lo cual la subcomisión "no puede hacer nada" por no tener la misma capacidad que el Ministerio Público.

"Queremos que los casos investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puedan llegar a buen puerto, sean sólidos, para que cuando pasen al Ministerio Público, estos realmente permitan llevar un proceso de investigación y no se archiven como ocurre hoy por falta de pruebas o porque son muy endebles", aseguró Salaverry ante la prensa.

"No se plantea reducir sanciones, sino que quienes se acojan a la colaboración eficaz tienen que tener algún tipo de beneficio para que pueda contarnos lo que ha ocurrido. Podemos darles ciertos beneficios a quienes se acojan a la colaboración eficaz a cambio de que entreguen pruebas contra jueces fiscales supremos, gente que puede ser procesada y cuyos casos terminan siendo archivados", agregó.