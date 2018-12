Congreso: Los parlamentarios con más años como legisladores

En la jornada de hoy, según indican los sondeos de boca de urna, la ciudadanía aprobó la reforma constitucional en torno a la no reelección parlamentaria inmediata. Por esa razón, es oportuno hacer un breve recuento de los actuales legisladores que acumulan más años en el Congreso de la República y que, tras la aprobación de esta reforma, se verán obligados a dejarlo.

Al término del periodo del actual Poder Legislativo en 2021, son 5 los parlamentarios que cumplirán más de 20 años como parlamentarios.

1.- Javier Velásquez Quesquén

El actual vocero alterno de la Célula Parlamentaria Aprista ingresó al Parlamento en el año 1995. En el proceso electoral del 2000 no llegó a ser electo; no obstante, a raíz de la renuncia por fax de Alberto Fujimori se llevó a cabo el gobierno transitorio y se convocó a unas nuevas elecciones generales para el 2001.

En esa ocasión, Velásquez Quesquén alcanzó 39,978 de votos preferenciales, por lo que nuevamente alcanzó una curul en el Parlamento Nacional, la cual ha mantenido hasta la fecha. Cuando finalice el periodo para el que fue electo en el último proceso, Velásquez Quesquén cumplirá 25 años en el Congreso.

2.-Luz Salgado

La ex presidenta del Congreso fue electa como congresista de la República en 1995 con la agrupación política “Cambio 90-Nueva Mayoría”. Permaneció desde ese año hasta el 2006, cuando decidió no postular a un cargo público. No obstante, en el 2011 volvió como parlamentaria con Fuerza 2011, para luego ser reelecta en 2016 con Fuerza Popular. Cuando la legisladora termine su gestión cumplirá 21 años como parlamentaria.

3.- Jorge del Castillo

Al igual que su actual colega de bancada, Del Castillo fue electo congresista en 1995. Previamente, el también ex alcalde de Lima había sido electo diputado cuando el Parlamento era bicameral. El legislador mantuvo su curul hasta el 2011, para luego volver a salir electo en el 2016.

4.- Mauricio Mulder

El actual vocero de la Célula Parlamentaria Aprista fue electo como congresista el 2001 y desde esa fecha ha sido reelecto. En el 2021 cumplirá 20 años de labor legislativa.