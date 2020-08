Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Walter Martos, con el cierre de su discurso se comprometió a que cada ministros se reúnan y viajen con los congresistas a las zonas afectadas.

“Hemos venido a pedir el voto de confianza, pero también hemos venido a pedir unión y no podremos unirnos mientras no retiremos de nuestros corazones todo tipo de odio y resentimiento”, exclamó Martos en el hemiciclo.

De esta manera, el Congreso consiguió 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, tras 12 horas de debate,

El primer ministro dijo al final de su mensaje que no se puede servir lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce.

Durante la jornada de hoy su exposición estuvo centrada toda la primera parte en la contención de la pandemia e indicando que mañana se darán el decreto de urgencia con medidas adicionales para enfrentar la expansión del COVID-19.