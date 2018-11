Congreso: Los momentos más tensos en el debate del informe Lava Jato

En la jornada de hoy el Congreso de la República ha venido debatiendo el informe final de la Comisión Lava Jato presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular). La discusión no estuvo exenta de polémica entre varios legisladores y en más de una ocasión el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry tuvo que intervenir para poner orden en el debate.

"¿Quién va a negar que la señora Bartra es subordinada de Keiko Fujimori?"

​El congresista Yohnny Lescano protagonizó una seria discusión con Rosa Bartra. Esta se originó cuando Lescano afirmó que el grupo investigador presidido por la legisladora fue conformado por personas “que son juez y parte”.

Agregó que su presidenta “es subordinada” de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien desde el último jueves cumple con una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos.

“¿Quién va a negar que la señora Bartra es subordinada de Keiko Fujimori? Hasta la dirigen por el chat, les dicen [a los congresistas de Fuerza Popular] cuándo tienen que aplaudir, cuándo tienen que votar en rojo”, refirió. Desde el fujimorismo le pidieron que retire la palabra, pero el congresista se negó.

La presidenta de la Comisión Lava Jato calificó de “cobarde” la alusión realizada por Lescano.

“Yo voy a esperar antes de hacer uso de la palabra ante la cobarde alusión del señor que está al frente que retire la palabra que él ha proferido”, remarcó.

Tras la negativa de Lescano de retirar sus cuestionamientos a Bartra, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, suspendió la sesión plenaria por poco más de 10 minutos.

"¡Pare a los comunistas, que se sienten!"

Otro enfrentamiento se vivió entre Jorge del Castillo y el vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, el parlamentario aprista cuestionó duramente al parlamentario de izquierda por haberle atribuido en su informe en minoría responsabilidades en el Caso Lava Jato por haber refrendado, como primer ministro, los decretos de urgencia que dio el ex presidente Alan García durante su segundo gobierno (2006-2011).

“No hay derecho a que el señor Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros de Estado, que hemos estado durante nuestro gobierno, del 2006 al 2011, que me haga imputaciones y nunca me haya citado, nunca me haya preguntado nada, nunca se haya insinuado si quiera [esto]”, manifestó durante la sesión de hoy en el pleno.

Del Castillo dijo que cuando el congresista de Frente Amplio tuvo “en sus manos la posibilidad de votar” para que en la Comisión Lava Jato pueda incluir al ex presidente Alan García, este “se abstuvo cobardemente”. Ante esta declaración, los parlamentarios de izquierda protestaron a voz alta.

“Pare a los comunistas, que se sienten”, le solicitó Del Castillo al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, quien le permitió continuar con sus cuestionamientos.

"No se haga la víctima y siga tomando su agua"

Otra polémica discusión fue la que se dio entre las congresistas María Elena Foronda, de Frente Amplio, y Milagros Salazar, de Fuerza Popular. El altercado se inició cuando la parlamentaria Foronda pidió la palabra para cuestionar a Salazar quien la acusó sin pruebas.

“No hagamos que se rebaje el nivel del debate con adjetivaciones y calificaciones que no voy a tolerar. Que quede constancia que la congresista Milagros Salazar me ha insultado diciéndome terrorista, si ella tiene pruebas le conmino ante el Pleno y el país a que las muestre; de lo contrario, no me basta el retiro de la palabra ofensiva porque está dañando mi honor, a mi familia, trayectoria profesional y a quienes represento”, dijo la legisladora de Frente Amplio.

Foronda cuestionó que Milagros Salazar lance ese tipo de calificativos, más cuando esta pertenece a la Comisión de Ética, donde es investigada. “Yo no creo que todos los congresistas de Fuerza Popular tengan esta actitud. No me parece correcto, no me parece ético”, indicó.

Salazar, quien no estaba presente cuando Foronda hizo su denuncia, pidió la palabra para responderle y la llamó mentirosa.

“Rechazo la afirmación que hizo acá, viene a victimizarse y decir que alguien la ha ofendido. Lo que he dicho y lo vuelvo a reiterar y me reafirmo: es una vergüenza que usted haya contratado a una terrorista, en ningún momento yo le he dicho eso. ¿Dónde está el video, la muestra? Mentirosa, eso es mentira; así que no se haga la víctima y siga tomando su agua", manifestó.