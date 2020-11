El último martes, el Ejecutivo pidió al Congreso adelantar para esta semana la fecha del debate de la segunda moción de vacancia impulsada en contra del presidente Martín Vizcarra, fijado para el próximo lunes 9 de noviembre.

Es más, ayer el mandatario envió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, en donde le solicitaba “reconsiderar” la fecha en mención y programarlo para mañana.

“Consideramos que es necesario brindar al país una decisión definitiva sobre las autoridades que regirán sus destinos hasta el 28 de julio del 2021 (…) y no sumir al país en una situación de inestabilidad por un mayor periodo”, se lee en la misiva enviada a Merino.

No obstante, por la tarde la Mesa Directiva del Parlamento acordó desestimar el pedido de Vizcarra y convocó, para mañana, a una sesión de la Comisión Permanente, a fin de evaluar las denuncias contra Édgar Alarcón.

Los motivos

Merino explicó a la prensa que se rechazó el pedido del mandatario debido a que no es posible reconsiderar los acuerdos adoptados por el Pleno, en referencia a la fecha del debate de la vacancia.

“Hemos analizado el documento presentado por el presidente y ya se le respondió. No es posible cambiar la fecha porque ha sido un acuerdo del Pleno y no es facultad mía ni de la Mesa Directiva modificarlo”, acotó tras reiterar que el lunes 9 se realizará la discusión de la moción.

Precisamente, en el documento enviado por la Mesa Directiva a Vizcarra se precisa que “el artículo 58 del reglamento del Congreso establece que las reconsideraciones de los acuerdos del Pleno las presentan los congresistas luego de las votaciones y señala, además, que no se pueden presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o la dispensa de dicha aprobación”.

Al respecto, el vicepresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga, señaló que el pedido de reconsideración del mandatario fue extemporáneo, por lo que fue rechazado.

“Lo correcto hubiera sido tener otro tipo de postura, como por ejemplo, solicitar un pleno extraordinario; sin embargo, lo que se solicitó fue una reconsideración. Es un tema legal importante; sin embargo, creo que las formas deben ser las adecuadas”, anotó tras precisar que Vizcarra en su solicitud pidió una reconsideración, mas no convocar a un pleno.

Manuel Merino sostiene que no se pueden modificar los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)

Una mala interpretación

Consultado por Gestión, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, consideró que la Mesa Directiva del Congreso, liderado por Manuel Merino, hizo una mala interpretación del pedido del presidente.

“Creo que la Mesa Directiva ha realizado una mala interpretación del pedido del señor Vizcarra, porque el documento que este envió no es una reconsideración, tal como se señala. El documento es un pedido del presidente, el cual debió ser consultado con el Pleno del Congreso. La Mesa Directiva no es el órgano facultado para interpretar un pedido como este”, indicó tras reiterar que solo los congresistas pueden presentar reconsideraciones de una votación o acuerdo del Pleno, mas no el Jefe del Estado.

Cevasco también recalcó que el pedido del mandatario debió ser analizado por el Pleno del Congreso y no por la Mesa Directiva, ya que no tiene esa facultad.

“A quien le tocó rechazar el pedido de Vizcarra es al Pleno del Congreso, no a la Mesa Directiva (…) es probable que lo hayan consultado con las demás bancadas, pero no se sabe con certeza. No se ha convocado a la Junta de Portavoces que es el órgano político del Congreso. La Mesa Directiva es un órgano administrativo, no se aboca a ver los temas del Pleno”, apuntó.

Finalmente, dijo que el posible adelanto de la fecha del debate de la vacancia dependía de la voluntad política de Merino.

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, consideró que la Mesa Directiva hizo una mala interpretación del pedido realizado por Martín Vizcarra. (Foto: Andina)

Bancadas se dividen

Las bancadas en el Congreso se dividieron respecto al tema. Por un lado, Acción Popular, APP, Fuerza Popular, UPP y Frente Amplio sostienen que no hay marcha atrás con la fecha, mientras que el Partido Morado y Somos Perú indicaron que se debía considerar el pedido de Vizcarra.

En tanto, en Podemos Perú se abrieron dos flancos. El vocero Aron Espinoza recalcó que su grupo no apoyará dicha solicitud. “El presidente dice que nosotros somos especialistas en aprobar vacancias exprés. La posición es clara, se tiene que hacer el lunes 9”, dijo a El comercio.pe

No obstante, tanto Carlos Almerí y Daniel Urresti coincidieron con Vizcarra en el sentido de que no se debe pasar más tiempo.

“¡Acabemos con la incertidumbre de la vacancia presidencial de una vez! Millones de peruanos no sabemos quién será su presidente el próximo martes”, sostuvo Urresti en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el titular de la PCM, Walter Martos, adelantó que desde el Ejecutivo no se presentará ninguna medida cautelar o acción de amparo para frenar la vacancia, debido a que “retrasaría más la incertidumbre”.