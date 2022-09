El candidato de consenso para la la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso parece todavía no tener nombre en las bancadas de oposición, pero tampoco en los grupos del oficialismo.

El resquebrajamiento se evidencia, dado que a la anunciada postulación de Guido Bellido (Perú Libre), ahora también se suma la de Edgar Reymundo (Cambio Democrático) y José Elías (Podemos). Además, de las bancadas cercanas al Gobierno como Integridad y Desarrollo que apostaría por el parlamentario Carlos Zeballos. En tanto, Acción Popular eligió a Luis Aragón.

Los cuadros

El vocero de Acción Popular, José Arriola, en diálogo con Gestión, sostuvo que es complejo alcanzar el consenso, pues ante la diversidad de agrupaciones “todas quieren proponer un candidato”.

Explicó que en el caso de su grupo, el cuadro ya recayó en Aragón; sin embargo, está pendiente lograr el apoyo de los demás sectores del Parlamento.

Por su parte, el congresista por Perú Democrático, Héctor Valer, dijo estar conversando con las diversas bancadas del oficialismo e incluso de oposición para formalizar una candidatura única.

En esa línea, adelantó que a las propuestas de Aragón y José Williams (Avanza País), también sería una buena alternativa el parlamentario no agrupado Carlos Anderson.

“Necesitamos a alguien equilibrado que pueda convocar a un consenso, porque nosotros tenemos una posición clara de apoyo al Gobierno y creo que el Congreso no va a apoyar una candidatura en ese sentido. Y también porque necesitamos un equilibrio de poderes”, refirió.

En tanto, la portavoz de Cambio Democrático, Ruth Luque, anunció la postulación de Edgard Reymundo.

Más tarde, la bancada de Podemos Perú, la cual ya tiene a Digna Calle en la Mesa Directiva, formalizó ante Oficialía Mayor la candidatura del congresista José Elías.

El documento tiene la firma de los parlamentarios José Luna Gálvez y Hilter Saavedra, quien es vocero de Somos Perú.

A estos nombres se agregaría el de Carlos Zeballos, portavoz alterno de Integridad y Desarrollo, bancada creada previo a la distribución de comisiones ordinarias.

En la víspera, el legislador ya había anunciado su posición por una alternativa “de centro”.

Respaldo.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo considerar que José Williams podría ser el candidato de consenso; no obstante, esto tendría que avalarse en reunión de grupo. Asimismo, sostuvo que no postularán a ningún integrante. “El candidato tiene que ser de oposición, particularmente me inclino por Williams, pero el apoyo se acordará con la bancada”, manifestó.