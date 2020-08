La Comisión de Ética Parlamentaria rechazó una reconsideración a la votación sobre el informe de calificación que desestimó investigar a los congresistas de Lima y Callao que cobraron S/15.600 por gastos de instalación.

Por 2 a favor, 3 en contra y una abstención, dicho grupo de trabajo desestimó el pedido presentado por su presidente, César Gonzales (Somos Perú), quien se había enviado un oficio a sí mismo con tal petición.

Durante el debate se produjeron algunas fricciones entre Aron Espinoza (Podemos Perú) y Zenaida Solís (Partido Morado) por algunos calificativos contra la bancada que lidera Daniel Urresti.

“A nosotros nos ha dicho un congresista del Partido Morado que somos mercenarios y ayer ha pedido disculpas. Eso también daña la imagen de los señores parlamentarios elegidos por la bancada de Podemos Perú”, señaló Espinoza.

“En respuesta, le ruego al congresista que no haga alusión al Partido Morado para decir lo que acaba de decir porque está siendo muy injusto y eso está sucediendo en la Comisión de Ética y eso no se lo voy a permitir. Si hay un congresista que ha cometido un error, que lo diga con nombre y apellido, pero que a mí no me comprometa porque si no vamos a tener otro problema adicional y no lo quisiera”, respondió Solís.

A su vez, Miguel Ángel Vivanco Reyes (Fuerza Popular) aseguró que si la Comisión de Ética no respeta los principios jurídicos del país tras el archivamiento del caso, está teniendo una "conducta antiética".

En tanto, Walter Rivera (Acción Popular) pidió que la comisión se aboque a otros temas pendientes y no aquellos que no tienen nada que ver con la ética, o que ya han sido debatidos o aprobados previamente.

“La prensa siempre nos va a criticar cuando estamos chocando con sus intereses y nosotros tenemos que aprender a defendernos. Ya lo dijo el presidente del Congreso [Manuel Merino de Lama], él defiende el fuero parlamentario de las nueve bancadas y en este caso tenemos que defender a las nueve bancadas respecto a las críticas, no de las denuncias”, acotó.

Cabe indicar que el oficio había sido enviado por Gonzales Tuanama el 3 de agosto, donde señalaba que la reconsideración iba a permitir que desde el punto de vista ético se pueda precisar o modificar los alcances del artículo 22, inciso j, del reglamento del Congreso.

Para tomar en cuenta

El pasado sábado 1 de agosto la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe de calificación que recomendaba archivar la denuncia contra diversos congresistas de Lima y Callao que cobraron los gastos de instalación.

El resultado que declaró la improcedencia del informe de calificación se definió con el voto dirimente del propio César Gonzales Tuanama. En los dos resultados anteriores hubo un empate (tres a favor y contra) y dos abstenciones.

El informe de calificación presentado por la secretaría técnica de la comisión tomó en cuenta un informe de la Oficialía Mayor, que señalaba que dicho monto se entrega sin distinción de circunscripción electoral de procedencia, por lo que tienen derecho al cobro de dicho bono los parlamentarios de Lima y Callao.