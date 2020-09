El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, están en la mira del Congreso.

Las bancadas de Acción Popular, APP, Podemos Perú, UPP, Frente Amplio y Fuerza Popular pidieron que ambos ministros acudan al Pleno a fin de que rindan cuentas por los audios difundidos en los últimos días y que generaron una crisis política.

En el caso de Martos, su presencia en el Parlamento es requerida para que revele los nombres de los dos líderes de partidos políticos que llamaron al presidente Martín Vizcarra para pedirle la postergación, por dos años, de los comicios del 2021.

Precisamente, ayer se le consultó al presidente Martín Vizcarra los nombres de las personas que lo llamaron, pero evitó responder y se alejó de la prensa.

En lo que respecta a Incháustegui, los grupos parlamentarios exigen que el ministro diga los nombres de las presuntas personas ligadas a Acción Popular y el Congreso que lo contactaron para que forme parte de un “gabinete de transición”, liderado por Manuel Merino de Lama.

Lanza advertencia

En diálogo con Gestión, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, cuestionó las declaraciones del titular del MINEM, al señalar que, de manera irresponsable, hace una denuncia y no la fundamenta.

“Estamos exigiendo que el ministro dé los nombres de las personas que lo llamaron, por eso es que debe ser citado al Congreso. Si no lo hace, se pone en riesgo de que presentemos una denuncia por difamación y calumnia en su contra, y hasta sería plausible de una interpelación”, advirtió.

Burga recordó que su partido tiene más de 280 mil militantes inscritos, por lo que dijo cualquier persona pudo haber tomado el nombre de su agrupación. Por eso, reiteró, es necesario que revele los nombres.

“Aún no hemos tomado una decisión, por la memoria del padre del ministro. Estamos dándole un plazo para que diga los nombres, antes de tomar cualquier medida. Él (Luis Incháustegui) nos ha insultado y eso no debe quedar así”, apuntó.

Al igual que Burga, Carmen Omonte, de APP, señaló que si el ministro no aclara esta situación demostraría que simplemente se prestó para generar zozobra ante la población.

“De no corroborar los hechos, quedaría demostrado que el ministro, con sus declaraciones, buscaba distraer a la gente con el verdadero fondo de las crisis política que atravesamos”, indicó a este diario.

En tanto, Mártires Lizana, de Fuerza Popular, dijo que el Parlamento debería darle facilidades a Incháustegui para que rinda cuentas ante el Pleno o a alguna comisión ordinaria.

“Si no aclara, todo lo que dijo el ministro caerá en saco roto. Lo importante es que revele los nombres de las personas que lo llamaron”, enfatizó.

El ministro Luis Miguel Incháustegui denunció que dos personas cercanas a Acción Popular lo llamaron para que integre un "gabinete de transición" liderado por Manuel Merino. (Foto: Minem)

Moción de invitación

La bancada de UPP presentó ayer una moción de invitación a fin de que Martos acuda ante el Pleno y explique sus declaraciones emitidas el último domingo.

“El primer ministro Walter Martos, hasta ahora no ha esclarecido quienes fueron las personas que llamaron al presidente, por eso es que lo vamos a convocar para que diga la verdad. Espero que las demás bancadas apoyen nuestra moción”, indicó el congresista Javier Mendoza a este diario.

En la misma línea, José Luis Ancalle, del Frente Amplio, dijo a Gestión que su agrupación también alista una moción para citar al titular de la PCM.

“El señor Martos debe identificar a los partidos que llamaron al presidente y no generalizar, porque no todos tenemos los mismos intereses. Uno no puede declarar hechos que no conoce, así que no debería correrse del Congreso”, manifestó.

El legislador de Podemos Perú, Carlos Almerí, señaló a Gestión que su grupo evalúa apoyar estas mociones, debido a que urge una aclaración desde el Ejecutivo.

“Todas estas declaraciones de los dos ministros son actos de inexperiencia política y sujeción al presidente Vizcarra, deberían hacer un mea culpa (…) Dada las expresiones del premier Martos, tiene que venir al Congreso a hacernos una explicación. Para nosotros sería suficiente”, enfatizó.

El primer ministro Walter Martos señaló que dos líderes de partidos políticos llamaron al presidente Martín Vizcarra con la finalidad de pedirle la suspensión de los comicios del 2021. (Foto: GEC)

¿Acudirá Vizcarra?

Este viernes el presidente Martín Vizcarra ha sido citado por el Congreso para que brinde sus descargos ante el proceso de vacancia iniciado en su contra a raíz de los audios difundidos el fin de semana; sin embargo, hasta la fecha no ha habido una confirmación por parte del mandatario.

Al respecto, tanto Burga como el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, coincidieron en señalar que el mandatario está obligado a acudir ante el Pleno, de lo contrario su situación se agravaría aún más.

“El presidente Vizcarra tiene la responsabilidad moral de acudir este viernes ante el Congreso y explicarnos lo que dijo en los audios. Él no está acusado ni investigado, solo pedimos que venga a aclarar los audios de la vergüenza. ¿Cuál es el problema de dar cuentas a la nación?, ¿cuál es el temor?”, cuestionó el acciopopulista.

En una actividad en Villa María del Triunfo, el mandatario solo atinó a decir que “hay que trabajar unidos contra la corrupción”.