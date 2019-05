Congreso: anuncian convocatoria para concurso de 209 plazas laborales

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció una convocatoria para un concurso público de 209 plazas laborales en este poder del Estado. Indicó que con esto se busca tener un Parlamento “más eficiente y transparente”.

“Con el objetivo de tener un Congreso más eficiente y transparente, hoy se publicó la convocatoria para realizar un concurso público para acceder a 209 plazas laborales, el cual será llevado a cabo por la UNI y Servir. La meritocracia debe primar en la función pública”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Según el documento adjunto en su publicación, se trata de 178 plazas para profesionales y 31 para técnicos, en las siguientes áreas: Oficialía Mayor (40), Auditoría Interna (5), Dirección General Parlamentaria (115) y Dirección General de Administración (49).

Como se recuerda, el pasado febrero Daniel Salaverry afirmó que estaba “limpiando la casa” y confirmó que no renovaría las contrataciones de más de 130 trabajadores del Congreso, de los cuales 100 pertenecían a la militancia de la agrupación Fuerza Popular.

“Lo que estamos haciendo es sincerar las planillas, porque el Congreso no puede ser la agencia de empleos del partido de turno. Eso tiene que acabar, no solo en el Congreso, sino en los ministerios, en las otras instituciones públicas, tenemos que ir limpiando esas instituciones de personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no son eficientes”, dijo en ese momento.

Además, adelantó que lanzaría un concurso público para cubrir dichas plazas, lo cual se concreta este domingo con la publicación de esta convocatoria.

Sin embargo, esta iniciativa fue cuestionada por el congresista Salvador Heresi (Concertación Parlamentaria), quien criticó la contratación de nuevo personal.

“¿No era que se estaba reduciendo personal en el Congreso? ¿Sacaron gente para poner otra? ¿No es esto sorprender a la ciudadanía?”, escribió en Twitter.