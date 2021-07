Las bancadas de Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP) pidieron formalmente a la Mesa Directiva presidida por Mirtha Vásquez la ampliación de la legislatura del 16 hasta el 23 de julio.

Al respecto, el portavoz de APP César Combina, aseguró que en una sesión de la Junta de Portavoces había pedido eliminar la semana de representación para atender proyectos de ley pendientes, pero esta solicitud no fue aceptada, por lo que consideró necesario ampliar la legislatura.

“Pedí que se elimine la semana de representación para abordar las más de 30 observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo a autógrafas aprobadas. La mayoría de las bancadas no respaldó el pedido y ahora recién reconocen que no se podrá cumplir con la revisión de las mismas por parte del Pleno. Es por eso que se solicitó la ampliación de una semana de la legislatura para culminar este proceso”, sostuvo en diálogo con RPP.

En respuesta a este pedido, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, consideró que no existe “ninguna motivación” para prolongar la legislatura, pero se mostró de acuerdo con evaluar el pedido efectuado por Acción Popular, Alianza para el Progreso, y Somos Perú.

“Yo creo que podríamos hacerlo en lo que queda (de la legislatura), sin embargo, los colegas piensan que habría que ampliar una legislatura y eso en realidad tiene que pasar por una evaluación de si hay necesidad o no. He recibido un documento de tres bancadas donde requieren la ampliación, pero no hay ninguna motivación”, señaló en una entrevista con el mismo medio.

“Si hay una absoluta necesidad, algo que hace fundamental que podamos ampliar unos días, podríamos evaluarlo, pero no he visto todavía una motivación específica. De parte de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí encontré algunas motivaciones interesantes, pero hay parlamentarios que no la han firmado”, agregó.