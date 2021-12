La congresista Lucinda Vásquez, de la bancada oficialista Perú Libre, negó conocer a la hija del ministro de Educación, Carlos Gallardo, y a través de ella haber filtrado el examen para acceder a la carrera magisterial para luego venderlo a los docentes interesados el pasado mes de noviembre.

La legisladora rechazó, de esta manera, la versión que brindó un testigo protegido ante la fiscalía, quien la acusó de haber usado testaferros para recibir pagos irregulares de parte de profesores que querían tener acceso a las respuestas de la prueba.

“Hay la intención de manchar la honorabilidad de una maestra de la región San Martín, hoy día congresista. Es una prueba fabricada. Yo conozco quién es el testigo protegido, es parte de la campaña”, aseguró en declaraciones a RPP.

“Yo no conozco a la hija del ministro Gallardo, no conozco, nunca he tratado ni siquiera con el ministro y me involucran diciendo que yo le he propuesto (vender el examen docente) al ministro Gallardo. Descarto categóricamente esas acusaciones”, añadió.

Lucinda Vásquez dijo que la parte del testimonio del testigo protegido sobre su viaje a Tarapoto y a Mariscal Cáceres en noviembre es cierta, pero aseguró que el motivo fue participar en el lanzamiento de una plataforma que consideraba podía servir para el sector agrario.

También señaló que conoce a los otros mencionados por el testigo del Ministerio Público, como el docente Jorge Fasanando Pezo y el médico activista del Minsa, Luis Zafra Carrera.

“Conozco a todos ellos, son maestros y el médico aparte es dirigente, luchador social desde hace años. Quisiera que investiguen a ellos y con toda celeridad. Yo sé que se está llevando a cabo las investigaciones y todos que salgan responsables, que les caiga la fuerza de la ley”, comentó la congresista.

Vásquez reiteró que no viajó a Tarapoto acompañada por las personas mencionadas en el testimonio y que no conoce a la hija del ministro Gallardo, para luego asegurar que todo es parte de una “venganza” en su contra por su labor de fiscalización desde el Parlamento.

“La idea es manchar la honorabilidad de Lucinda Vásquez por el trabajo que estamos realizando como congresista. Está en investigación. Hay investigaciones, que sigan su curso. En su debido momento al Poder Judicial demostraré (de quién es esta campaña) pero no he sido notificada”, concluyó.