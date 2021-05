El congresista César Gonzales Tuanama, de la bancada Descentralización Democrática, presentó formalmente una moción de censura contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, argumentando que el Ejecutivo ha tenido un mal desempeño durante la pandemia del coronavirus (COVID-19) y por negar “leyes reivindicativas”.

La moción 14405 fue presentada este mediodía a la mesa de partes del Parlamento y, en ella, el congresista plantea “censurar al presidente del Congreso de la República”, Francisco Sagasti, en su condición como encargado de la Presidencia de la República.

Los motivos, según el documento, incluyen en primer lugar una “deficiente gestión pública frente al combate a la pandemia COVID-19″ y supuestamente mantener una “frialdad democrática” frente a los problemas que atentan contra la vida y la salud de la población.

César Gonzales también acusó a Francisco Sagasti en su moción de censura de haber presuntamente encubrir delitos cometidos en la vacunación irregular de funcionarios con las dosis de Sinopharm como Martín Vizcarra.

El último motivo mencionado en el documento que deberá ser evaluado por el Consejo Directivo del Parlamento es “traicionar los sagrados intereses de la Nación negando leyes reivindicativas”.

En un pleno del Congreso realizado días atrás, en el cual se aprobó por insistencia la ley para permitir el retiro de hasta S/17.600 de las cuentas en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para todos los afiliados, César Gonzales fue uno de los legisladores que dijo que plantearía una moción de censura contra Sagasti y el resto de la Mesa Directiva si ponía trabas a la aplicación de esta normal.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo que no se olvide de que este Congreso fue quien lo puso [allí]. Creo que no debería estar un minuto más el señor Sagasti. No descarto presentar una moción de censura en contra de Sagasti y toda la Mesa Directiva”, señaló.

Francisco Sagasti, en respuesta, declaró que el Ejecutivo se tomaría el tiempo necesario para evaluar las acciones a tomar ante esta ley, y criticó que se plantee una censura en su contra como una amenaza.

“Respetamos a la gran mayoría de congresistas que, de buena fe, han venido trabajando en hacer proyectos de ley, declaraciones y trabajar con el Ejecutivo pero hay un puñado, tres, cuatro o cinco congresistas, que parece que en lugar de ser congresistas son chantajistas que plantean al Ejecutivo que, si no hacemos eso, te vacamos”, comentó en declaraciones a la prensa.