Confirman muerte del expresidente Alan García por un disparo en la cabeza

El expresidente Alan García falleció esta mañana a los 69 años luego de sufrir una herida de bala dentro de su casa, momentos antes de que fuera detenido por agentes de la policía que llegaron al inmueble para detenerlo preliminarmente.

La exministra del gobierno de Alan García, Nidia Vílchez, confirmó la noticia en las afueras del hospital ante la policía, manifestantes y la prensa.

Partió con Honor @AlanGarciaPeru En el dolor...... hermanos!! — Nidia Vilchez (@nidiavilchez) 17 de abril de 2019

La detención preliminar contra el ex jefe de Estado fue aprobada por el Poder Judicial a pedido de la fiscalía y por un plazo de 10 días. La medida restrictiva también alcanza a su ex secretario general de Presidencia Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, y sus respectivos hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

Según el Ministerio de Salud, el expresidente Alan García ingresó pocos minutos antes de las 7 a.m. al hospital Casimiro Ulloa donde fue atendido de emergencia por una herida producto de arma de fuego en la cabeza.

La ministra de Salud, Zulema Tomás, precisó que el exjefe de Estado sufrió al menos tres paros cardiorrespiratorios mientras era sometido a operaciones. "Ha sido reanimado de paro cardiorrespiratorio hasta en tres oportunidades", señaló en conferencia de prensa.

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, confirmó que el expresidente tomó la decisión de dispararse luego de percatarse que iba a ser detenido en su casa de Miraflores.

"El expresidente tomó la decisión de dispararse. En estos momentos está en operación. Inmediatamente producido esto ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa, en donde se encuentra en estos momentos siendo operado", indicó ante la prensa el abogado del ex jefe de Estado.

Cabe recordar que el último lunes se iba a llevar a cabo una audiencia para evaluar el pedido de la fiscalía de impedimento de salida contra el ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García , Luis Nava, así como contra su hijo José Antonio Nava Mendiola.

El pedido iba a ser analizado por el juez de investigación preparatoria anticorrupción Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien no programó una nueva fecha para el impedimento de salida solicitado por el giscal José Domingo Pérez en el marco del caso Odebrecht.

Según informó el portal 'IDL-Reporteros', Luis Nava recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones. De esta cantidad, US$1.3 millón fueron depositados a la “offshore” Ammarin Investment Inc., del exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera.