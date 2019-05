Confiep sobre peajes: “Más allá de lo pactado, los contratos tienen que ser revisados”

Por Raúl Castro y Gonzalo Arcasi



María Isabel León , presidenta de Confiep, se pronuncia en esta entrevista sobre la reforma política que se debate en el Congreso, los peajes de Rutas de Lima y Línea Amarilla, y el concurso público para seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

¿Está de acuerdo con la inmunidad parlamentaria?

En lo personal, me hubiera gustado que se pueda levantar la inmunidad parlamentaria por delitos comunes antes de la gestión. Eso hubiera sido positivo para no proteger ningún acto de corrupción. Sin embargo, me parece que los congresistas deben tener inmunidad para ejercer sus funciones.

¿La bicameralidad?

A mí me gusta. Lo que rescato también es que hubo un referéndum en el que se preguntó el tema y la población votó mayoritariamente por el no. Entonces, a mí particularmente me encantaría que haya una segunda cámara de senadores, que tuviera un peso mayor, que pudiera revisar las leyes que se hicieran en una cámara de diputados.

¿La no reelección de congresistas?

Nos parece preocupante más bien que no haya reelección porque hay muchos congresistas que si aportan al congreso y en realidad el volumen de cada aquellos que se reeligen históricamente no va más allá del 25%, la diferencia siempre son congresistas nuevos. Tener un 100% de congresistas nuevos no sé si va a garantizar que haya un mejor Parlamento.

Hubo una reunión en la Municipalidad de Lima por los contratos de los peajes. ¿Qué debería pasar en este caso?

Nosotros no avalamos ningún acto corrupto de ninguna empresa, lo que avalamos es el respeto al principio de legalidad en el país. ¿Qué significa esto con respecto a los peajes? Los peajes evidentemente han sido producto de actos de corrupción, pero otra cosa es hacer una declaración política y decir como persona natural: no quiero peajes manchados de la corrupción.

Los peajes son cuestionados desde hace bastante tiempo…

Nadie los quiere, ningún peruano los quiere, eso debe quedar muy claro. Lo otro es analizar las cosas con objetividad. Si nosotros decimos: "sí, que anulen los contratos" eso probablemente va a implicar peor un egreso de dinero para la comuna. Entonces, no hay que engañar a la gente. La gente cree que por que el alcalde dice: "voy anular los contratos", no habrá peaje.

Eso es una falacia, porque peaje va haber…

Por supuesto, pero la gente cree que van a quitar los peajes y que ya no se va a pagar esto que se ha invertido. Hay que tener muy claro que existen contratos suscritos que se tienen que revisar. Tienen que sentarse las partes a revisarlo. La Constitución garantiza que los contratos no pueden ser disueltos unilateralmente, sino por las dos partes, pueden ser negociados.

¿Los contratos están mal hechos?

Más allá de lo que está pactado, los contratos tienen que ser revisados, tienen que ser cuestionados.

¿No se supone que estos contratos ya tenían cláusulas anticorrupción?

Aparentemente, no tenían cláusulas de anticorrupción porque estos han sido firmados en fechas previas, pero en todo caso lo que el municipio debe hacer es revisar con responsabilidad los contratos y evaluar cuáles son las comisiones que se pueden retirar ¿por qué? porque hay una inversión que ya han hecho las empresas.

¿Entonces no es posible anularlos?

Si se anulan esos contratos, vamos a ir a una corte internacional donde no va a haber un acto de moción, sino un acto de revisión legal y, seguramente, vamos a tener que pagar toda esa inversión que ha hecho las empresas por daños y perjuicios que puedan estar contemplados en un contrato firmado por las partes. Mi llamado es la prudencia, no es a proteger actos de corrupción de empresas.

¿Por qué no anularlos unilateralmente?

No, porque eso no va a generar ningún beneficio, nos va a generar más costo y es lo que la gente tiene que entender. Esas obras que esas empresas hicieron van a ser reclamadas.

¿Este llamado de prudencia es un llamado a las autoridades?

Así es. Y el premier Salvador del Solar también lo ha declarado. Ha dicho que hay que tener cuidado y ha dicho exactamente igual, hay que tener prudencia porque existen contratos firmados.

¿Jorge Muñoz no fue prudente?

Tuvo una declaración política muy emocional.

Solo tres de 104 candidatos aprobaron el examen de conocimiento para la Junta Nacional de Justicia…

Ya están cuestionando al que quedó en primer lugar porque es twittero y dice ciertas cosas. Nuevamente, las reformas en nuestro país son necesarias en muchos aspectos, pero las reformas se tienen que hacer de manera pensada, con mucha tranquilidad. O sea, nosotros no podemos llevar al país por la senda de reacciones emocionales.

¿La norma de la Junta Nacional de Justicia le parece que salió de una forma más emocional que reflexiva?

Hubo mucha presión porque los proyectos fueron revisados de manera mucha más rápida y creo que ahí es cuando, probablemente, ocurren situaciones que al final tenemos que lamentar.