Confiep: “Hay un exceso de carcelería en el país”

María Isabel León, presidenta de Confiep, se pronuncia sobre las prisiones preventivas de diversos políticos por el caso Lava Jato y la posibilidad de que las empresas puedan aportar a las campañas.

No solo hay empresas investigadas, también hay varios políticos que están con prisión preventiva, como Susana Villarán o Keiko Fujimori por el caso Lava Jato. ¿Cree que por fin hay justicia en el país?

Hay un exceso de carcelería en el país. Si comparamos los volúmenes de presos con sentencia y sin sentencia, el volumen de aquellos que no tienen sentencia está alrededor del 40%. Nos estamos acostumbrando a encarcelar a la gente como si esto fuera un apetito que hay que satisfacer. Creo que hay casos en que no amerita la prisión preventiva y otros casos a los que se pueden retener los pasaportes o un impedimento de salida.

¿Hay un abuso del Ministerio Público para usted?

Creo que hay un exceso de celo, probablemente de los fiscales, de llevar a la cárcel a personas que deben ser procesadas y se les debe comprobar sus delitos al final del proceso. Creo que estas cárceles anticipadas no conducen a ningún acto de justicia. Hay muchísimos casos en que personas que fueron encarceladas por 36 meses y han ganado sus procesos.

Luego del caso Lava Jato y lo que vivimos, ¿cree que las empresas deben seguir aportando a los partidos para sus campañas?

Es una pregunta interesante. Los proyectos que se debaten en el Congreso sobre la reforma política, tienen aristas interesantes. En el tema de los aportes, me llama la atención que se proponga que no se permitan aportes de empresas nacionales, pero sí de extranjeras…

Justo es el caso Odebrecht, aportes a campañas…

Lo importante es que haya transparencia. Si una empresa quiere aportar a una campaña, lo importante es que se sepa que la empresa o persona natural hizo un aporte. Ahora habría que ver cómo se justifica en las empresas el dinero a las campañas. Cómo van a hacer para tomar dinero de la empresa y pagar impuestos sobre esos dineros ¿Sería una donación? Hay que ver bien cómo quedaría la figura. Lo que llama la atención es que se debate sobre si pueden aportar las extranjeras pero no las nacionales.

¿Usted está de acuerdo con que aporten las empresas?

Creo que las empresas pueden aportar y debe haber transparencia.

¿Debería haber un tope?

Claro que sí.