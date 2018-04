Confiep: Acabar con corrupción es "corresponsabilidad"

El presidente de la patronal peruana Confiep , Roque Benavides , dijo hoy que el documento que los empresarios de todo el continente presentarán mañana a los jefes de Estado en la VIII Cumbre de las Américas reconoce una "responsabilidad compartida" en la lucha contra la corrupción .

"Se entregará un mensaje de reconociendo que el sector privado asume su responsabilidades, que rechazamos aquellos que han cometido algunos delitos", dijo Benavides en una entrevista con EFE en el marco de la III Cumbre Empresarial organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ).

Y agregó que , "por supuesto, el sistema judicial tendrá que encargarse de ellos", pero que también los gobiernos "tienen que entender que el sector privado cumple una función fundamental en nuestras economías".

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú , Benavides entregará mañana, sábado, a los jefes de Estado de la OEA un documento de compromiso del sector empresarial para combatir la corrupción.

El texto, que contiene 42 cláusulas, ha sido elaborado en reuniones periódicas apadrinadas por el BID y busca entablar un diálogo entre el sector público y el sector privado para evitar la que en los últimos años se ha convertido en una lacra institucional por numerosos países por todo el continente.

"El sector privado quiere transmitirle un mensaje a los presidentes que se van a reunir a partir de hoy día. Es evidente que la corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos en las Américas y en el Perú en particular", reconoció el ejecutivo peruano.

Y añadió que ello, sumado a la "informalidad" y el "centralismo" es uno de los grandes problemas al desarrollo económico en su país.

"Hay que enfrentarlos con realismo y convicción y promoviendo cambios que nos permitan enfrentar el futuro con transparencia, y una legislación adecuada, y sobre todo con valores", proclamó.

Benavides, que hoy participó en la cumbre del BID en un panel sobre "Diálogo empresarial para las Américas", reconoció en ese sentido que para bailar "tango" se necesitan dos personas y que por lo tanto existe una corresponsabilidad en el delito de soborno.

"Definitivamente el que recibe es tan responsable como el que lo entrega y ciertamente hay algunos elementos en el sector privado que tendrán que ser penalizados y la justicia encargarse de ellos", subrayó.

No obstante, pidió no incurrir en generalizaciones ("deporte en América") porque no todos los empresarios son corruptos.

"Puedo defender la honorabilidad de los empresarios, sobre todo el pequeño y mediano empresario, pero también muchos de los grandes. Tenemos que trabajar transparente y honorablemente", subrayó.

Benavides explicó que "nosotros no podemos imponer a la gente que actúe adecuadamente" pero "cuando nos enteramos" de algún delito de corrupción "los ponemos de lado".

"Tenemos gremios con empresas que cometieron algunos delitos y se les ha separado y a los individuos se les ha separado", aseguró.

El documento que entregará mañana a los presidentes ha sido coordinado "con los sectores privados de los distintos países de las Américas" y recoge "las conclusiones de los paneles que hemos tenido" y en los que han participado "muchísimos representantes de países de América Latina".

A él le corresponde la firma y entrega del documento en calidad de país organizador de la Cumbre Empresarial del BID.