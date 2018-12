Concepción Carhuancho niega presunta conversación con Edwin Oviedo

El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho negó haber tenido algún tipo de vínculo o conversación telefónica con Edwin Oviedo, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) actualmente recluido por una orden de prisión preventiva en su contra.

El magistrado respondió así luego que el diario Expreso publicara un informe en el cual señalan que parte de un documento utilizado por la fiscalía indicaría que Edwin Oviedo se comunicó al menos en seis oportunidades con un número de celular, que se le atribuye a Concepción Carhuancho.

"Es totalmente falso lo que está publicado en esta nota periodística. Quien habla tiene un solo número de teléfono. No suelo tener tres o cuatro, tengo un solo número telefónico de un solo operador y ese número yo lo cambio por motivos de seguridad", señaló el magistrado en declaraciones a RPP.

El documento que es utilizado como base para el informe indica que el celular 986764942 sería de Richard Concepción Carhuancho y que Edwin Oviedo habría llamado a este número en el mes de noviembre de este año.

"Yo desde el 10 de octubre tengo un nuevo número telefónico y es otro. Ese número (del documento) nunca me perteneció. Yo jamás he tenido contacto ni personal ni por llamadas telefónicas con este señor. Niego enfáticamente. El número que ha salido en la nota periodística no me pertenece", reiteró.

En el referido artículo, se asegura que se contactaron al número que aparece en el documento "que tiene visos de verosimilitud" y que respondió alguien de apellido Quispe que colgó cuando preguntaron por Richard Concepción Carhuancho.

"Esto lo tomo como una nota que ha sido publicada para desprestigiarme [...] Jamás me he comunicado con este señor, nunca he tenido vínculo directo o indirecto (con Edwin Oviedo). No lo conozco y siempre he tenido una postura contraria ante todo el escándalo que ha ocurrido con Los Cuellos Blancos del Puerto", manifestó el juez.

Richard Concepción Carhuancho dijo que está evaluando qué medidas tomar ante la información que asegura es falsa, pero indicó que él seguirá trabajando pese a este tipo de campañas.

"Yo estoy preparado para todo y, cuando asumí el cargo de juez, sabía que cualquier cosa podía pasar. Pero por encima de todo, defiendo a capa y espada mi dignidad y honorabilidad. Solo me entrego a mi trabajo y estaré ahí para dar la cara ante toda campaña de desprestigio", concluyó.