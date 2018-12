Concepción Carhuancho: Hay una campaña que pretende caricaturizarme

El titular del Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, respondió la críticas que recibe por sus decisiones de dictar prisión preventiva contra algunos de los investigados en los casos que han pasado por sus manos, como el de Keiko Fujimori, y antes el del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Al respecto, aunque evitó hablar específicamente sobre estos investigados, sostuvo que maneja los casos con objetividad y aclaró que se trata de investigaciones complejas vinculadas a delitos de organizaciones criminales y no delitos comunes.

“Trato de ser ponderado en las decisiones, pero debe tenerse en cuenta algo muy claro. Quien habla no ve delitos comunes, no ve delitos de mediana intensidad, (veo) investigaciones seguidas contra presuntas organizaciones criminales, en donde tienen aparatos incluso de aniquilación, de sicarios”, afirmó en Ideeleradio.

Además, Richard Concepción Carhuancho indicó que existe una campaña para desprestigiar su labor. “Creo que detrás de esto hay toda una campaña, no sé si orquestada, organizada, pero lo cierto es que hay una campaña que pretende caricaturizarme de alguna manera”, dijo.

Según comentó el magistrado, no se pueden considerar como críticas objetivas las que provienen de los abogados de los investigados en los casos que tiene a cargo como el de Fuerza 2011, agrupación liderada por Keiko Fujimori, que es investigada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

“Siempre dicen que ‘las decisiones del juez’, de mi persona, van en contra de lo que dice la academia, los especialistas, los juristas y eso no es tan exacto. Es tan solo un sector de juristas que no están de acuerdo, pero sí me llama la atención las críticas de los abogados que defienden a los investigados de los casos que estoy viendo. Eso no me parece tan objetivo que digamos”, explicó.

Richard Concepción Carhuancho resaltó que “la crítica” es bienvenida, pero que “no se puede pretender disfrazar bajo el manto de la objetividad cuando hay un claro conflicto de intereses”. En ese sentido, manifestó que las críticas deben ser tomadas en su “real dimensión”.

- Harvey Colchado -

El magistrado se pronunció sobre el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el coronel Harvey Colchado Huamaní, encargado de las operaciones para desarticular organizaciones criminales como Los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros, y se solidarizó con él tras los últimos cuestionamientos en su contra por parte de congresistas de Fuerza Popular y la Célula Parlamentaria Aprista.

“El otro día escuchaba con mucha preocupación que se pretende investigar al jefe de la Policía que estuvo encargado de investigación de Los Cuellos Blancos, Harvey Colchado. Veo con suma preocupación ese hecho. Expreso mi solidaridad a este valeroso oficial que lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo”, refirió.



Congresistas del Apra y Fuerza Popular incluyeron en el pliego interpelatorio al ministro del Interior, Carlos Morán, tres preguntas que mencionan a Colchado, por una presunta interceptación telefónica al ex presidente Alan García.