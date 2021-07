Con 87 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso acordó no acatar la orden del Poder Judicial que buscaba suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por lo que el Parlamento elegirá a los miembros de este organismo en las dos sesiones programadas para este miércoles 7 y jueves 8 de julio.

Previo a la votación, representantes de las bancadas explicaron sus argumentos a favor y en contra de la medida dada por el Poder Judicial. Bancadas como Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular se mostraron a favor de seguir adelante con el proceso de elección, mientras que agrupaciones como Frepap, Frente Amplio y la Bancada Morada consideraron que el Congreso debía acatar la resolución.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), participó en el debate que se llevó a cabo esta mañana en el pleno para tomar la decisión de acatar o no la orden que salió del Poder Judicial para suspender de manera temporal la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y señaló que se debe defender el fuero parlamentario pero a través de la ley, “no pasando sobre ella”.

“Se tiene que defender (la labor del Congreso), realmente sí, pero ¿cómo se defiende? Usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella, no desacatando los mandatos judiciales porque estamos jugando con el Estado de derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento de control. Ese es el equilibrio de poderes”, dijo.

La suspensión

Este martes, el Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, ordenó al Congreso de la República que suspenda de forma provisional la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en atención a una demanda que fue presentada y que busca anular el proceso que iba a realizarse en los plenos de los días 7 y 8 de julio.

La medida fue dictada por la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, quien horas antes había admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la comisión especial para el proceso de evaluación de candidatos al TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Poder Legislativo.

El Congreso anunció ayer que se denunciará por “prevaricato” a la jueza Soledad Amparo Blácido Báez por emitir la resolución que ordena al legislativo suspender provisionalmente la elección de magistrados al TC.

Esto, luego que la Junta de Portavoces debatiera y aprobara por mayoría seguir adelante con la elección de miembros del Tribunal Constitucional y no acatar la resolución judicial para suspender este proceso.