Comuneros piden que el canon por Las Bambas se pague ahora y no en 2021

La estrategia del Gobierno era evitar que más comunidades se sumen a la protesta contra Las Bambas . Pero este propósito, que incluyó enviar a tres ministros a la zona, no prosperó.

Ahora la situación parece más compleja, luego de que los frentes de defensa, las organizaciones sociales, las federaciones de las comunidades campesinas y otros gremios de las siete provincias de la región acordaron sumarse a la protesta. Su pliego de reclamos es amplio y ambicioso (ver recuadro). Este ahora va más allá del pago por servidumbre (por parte de Las Bambas) y de las afectaciones prediales (del Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

En el acta de la asamblea, que se desarrolló el miércoles por la noche en la Casa de la Cultura de Apurímac, acordaron acatar un paro regional los días 2 y 3 de abril, como uno de los principales puntos.

Demandas y más demandas

Los dirigentes buscan crear mecanismos de solución al conflicto, pero que estos sean tratados directamente con el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete, Salvador del Solar . Con ambos pretenden que se revise la situación de la minería en la región. En dicho punto plantean una auditoría internacional al contrato que firmaron con Xstrata, el anterior dueño de la mina, antes de ser vendida a MMG.

Según el documento, se sostiene que dicho contrato comprendía 17 compromisos con la población que “es evidente que no se han cumplido, lo que viene generando conflictos en la zona”.

A renglón seguido piden levantar el estado de emergencia en la zona, postura a la que se sumó ayer el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez (ver pág. 4).

En esa misma línea insisten en la liberación de Gregorio Rojas, principal dirigente de Fuerabamba, comunidad que participó del encuentro, así como la de los abogados que asesoraban a la comunidad, hoy detenidos e investigados por supuestamente formar parte de una organización criminal.

Dinero e impuestos

Los dirigentes que suscriben el documento señalan que podrían dejar de convocar el paro, si el Ejecutivo transfiere al Gobierno Regional de Apurímac la mitad de los S/ 1,500 millones que obtuvo el Estado por concepto de utilidades, tras la venta de las acciones de Xstrata a MMG.

En la reunión también acordaron pedir que se establezca una mesa de diálogo para que el pago del canon “sea abonado este año y no en el 2021.

Se advierte, tal como lo adelantamos en la víspera, que la compañía MNG se acogió a la depreciación anticipada para la recuperación de inversiones, lo que le permite aún no pagar Impuesto a la Renta y por consiguiente todavía no se genera el canón.

Postura dirigencial

Efraín Rojas, dirigente de Fuerabamba, participó en el encuentro con los dirigentes provinciales. Suscribe el documento, pero no en el punto en que se desliza la posibilidad de que haya diálogo. El comunero insistió en que el sector de Fuerabamba no dialogará si es que antes no se libera a sus dirigentes y asesores (los hermanos Chávez Sotelo).

“Así venga el presidente Martín Vizcarra, si no se les libera, no vamos a conversar”, reclamó También negó que su comunidad esté detrás del ataque que sufriera la comitiva ministerial que llegó a Yavi Yavi. Incluso, puso en duda de que este haya existido.

“Eso fue en la propiedad de Yavi Yavi, que es privada”, refirió. Luego en tono de reto preguntó a quién le consultaron los ministros para arribar a dicha zona.

¿Uso de la fuerza?

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán, sostuvo que los ministros que están en la zona van a seguir tratando de conversar y tender puentes. Precisamente, ayer los titulares de Salud, de Transportes y de Inclusión Social lograron entablar el diálogo, pero con la población de Chumbivilcas, por donde pasa el corredor minero.

“El premier (Salvador del Solar) ha tenido una reunión con nosotros ayer y hemos desarrollado una estrategia comunicacional y eventualmente está abierta la posibilidad de que vaya a la zona de conflicto”, reveló Morán.

Luego sostuvo que el uso de la fuerza “es la última opción”. “Tenemos la energía, la fortaleza de combatir a los asesinos, a los que asaltan, a los que abaten a policías. Con los campesinos vamos a agotar todas las posibilidades”, detalló.

