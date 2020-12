En marzo del 2015, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para modificar la Constitución y prohibir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Dicha iniciativa fue promulgada por el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala y empezó a regir a partir los comicios del 2018.

Cinco años después el mismo Congreso, pero con diferentes integrantes, pretende revertir dicha decisión.

En una votación ajustada, la comisión de Descentralización aprobó ayer el proyecto de ley que permite una sola reelección inmediata de alcaldes, regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales.

Ocho congresistas votaron a favor de la propuesta, mientras que otros ocho se opusieron. Ante esta situación, el titular del grupo de trabajo, Grimaldo Vásquez, emitió su voto de dirimencia, a favor de la iniciativa.

Las bancadas que respaldaron el proyecto son Acción Popular, Fuerza Popular, Partido Morado y Descentralización Democrática, mientras que APP, Frepap, Frente Amplio y Somos Perú lo rechazaron. UPP y Podemos Perú no intervinieron en el debate, ni votaron.

División

Desde Fuerza Popular respaldaron la iniciativa, al asegurar que el periodo de los alcaldes y gobernadores (cuatro años) es muy corto para completar los principales proyectos para sus jurisdicciones.

“El prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores es un incentivo perverso que afecta el fortalecimiento de los partidos, porque evita la profesionalización de los políticos en el tiempo, no los incentiva a cuidar su reputación ni la del partido que los llevó al poder, y, por ende, son propensos a cometer actos de corrupción. Debe ser resuelto en las urnas y debe ser el ciudadano que tenga la última palabra”, dijo Gilmer Trujillo.

El legislador recordó que en nuestro país se ha registrado una baja tasa de reelección de autoridades municipales y regionales.

“Durante los comicios del 2014, de 295 alcaldes provinciales, 102 buscaron la reelección, pero la ciudadanía solo reeligió a 21 de ellos. Esto representa el 10.8% del total de alcaldes provinciales. En el caso de alcaldes distritales fueron reelectos 278; es decir, el 17.4% de los burgomaestres que intentaron la reelección”, acotó.

En la misma línea, su colega de bancada, Mártires Lizana, insistió en la necesidad de que haya una reelección indefinida de autoridades. “Soy un convencido de que la reelección de alcaldes y gobernadores, incluso, debe ser hasta indefinida, esa es una realidad. Soy un activista de la reelección (…) la reelección no es mala, al contrario, es lo más sano, porque le das al pueblo la oportunidad para que puedes decidir sobre el destino de un pueblo”, dijo.

Sin embargo, desde el Frepap, el Frente Amplio y APP se opusieron al proyecto de ley, al señalar que no es el momento adecuado para impulsar una iniciativa como esta.

“Esto debe enmarcarse en una profunda reforma electoral, es necesario tomar en cuenta que estamos tan cerca del proceso electoral. Debemos dejar que el tema sea atendido por el próximo Parlamento, no es el momento para este cambio, más aún cuando estamos en plena pandemia”, señaló el legislador del Frepap, Alfredo Benites, tras precisar que la aprobación de esta norma podría caldear aún más las cosas.

En la misma línea, Lenin Bazán, del Frente Amplio, consideró que “hablar en este momento de una reelección de alcaldes y gobernadores es un retroceso en la política peruana”.

Finalmente, Napoleón Puño, de APP, consideró que lo más adecuado es postergar el debate de la norma hasta después de las elecciones del 2021.

“Estando a pocos meses de las elecciones generales, los alcaldes se verán inmersos en la campaña e indirectamente podrían beneficiar a algún candidato presidencial o congresal, a cambio de que se apruebe la norma. Es mejor discutir el tema después del 28 de julio”, apuntó.

La norma es un estímulo

En diálogo con Gestión, Vásquez adelantó que entre hoy y mañana enviará el dictamen a la Mesa Directiva del Congreso, a fin de que lo agregue en la agenda del Pleno antes del fin de la legislatura (18 de diciembre).

“La votación fue dividida en la comisión. Son normas que, al modificar la Constitución, siempre generan debate y controversia. La votación nunca es unánime, pero el Pleno tendrá la última palabra”, aseveró.

Respecto al dictamen, el presidente de la comisión de Descentralización consideró que es pertinente, debido que con cuatro años en el cargo los alcaldes y gobernadores no tienen tiempo suficiente como para concretar sus promesas de campaña.

“Yo he sido alcalde y he sido reelecto una sola vez. Esto me demuestra claramente que el primer año es prácticamente un año perdido. Nosotros sabemos que un ciclo de proyecto de inversión pública no dura uno o dos meses, sino mínimo un año. Entonces, estamos hablando prácticamente de que en el tercer año de gestión se concretaría la ejecución de la inversión pública y las políticas que se diseña como propuesta de campaña electoral. Para estimular la acción de las autoridades debería haber una sola reelección, porque las sucesivas ya genera corrupción”, anotó.

Vásquez recordó que en la comisión que preside se debatió previamente un proyecto para ampliar el mandato de estas autoridades de cuatro a cinco años; no obstante, no tuvo consenso y se rechazó. En ese sentido, se apostó por la propuesta del retorno a la reelección de alcaldes y gobernadores.

El presidente de la comisión de Descentralización, Grimaldo Vásquez, adelantó que entre hoy y mañana enviará la norma a la Mesa Directiva del Parlamento. (Foto: Congreso)

Disputa entre comisiones

Consultado por este diario, el presidente de la comisión de Constitución, Omar Chehade, indicó que su grupo de trabajo tiene que dictaminar esta iniciativa, al ser una reforma constitucional. Mientras eso no suceda, según dijo, no puede ser llevada al Pleno para su aprobación.

“Nosotros somos la comisión principal, por lo que la Mesa Directiva del Congreso nos debe enviar el dictamen (…) Ya veremos (cuándo lo debatiremos). No te aseguro, hay mucho trabajo y proyectos por ver”, anotó al ser consultado por una fecha para la discusión de la propuesta en Constitución.

En respuesta, Vásquez le pidió a Chehade que cumplan con su responsabilidad y priorice el debate del dictamen.

“Lo ideal sería que la comisión de Constitución priorice el debate esta norma, porque son reformas constitucionales que no pueden postergarse más. Ellos ya hace tiempo debieron debatir el proyecto, era su responsabilidad. (…) nosotros hemos cumplido con los plazos que nos pusimos, y esperemos que la comisión de Constitución también cumpla”, anotó tras recordar que el proyecto de ley viene del año 2018.

Sin embargo, el legislador de Descentralización Democrática también recordó que existe la posibilidad de que la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Mirtha Vásquez, pase el dictamen al Pleno sin esperar la opinión del grupo que dirige Omar Chehade.

“La Mesa Directiva también puede tomar otras decisiones. O sea, no necesariamente tendría que esperar el pronunciamiento de otras comisiones, ya hay antecedentes. Todo dependerá de la voluntad de la Mesa Directiva para someter el dictamen directamente al Pleno. Ellos tienen la última palabra”, apuntó.