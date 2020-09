La comisión especial multipartidaria encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), presidida por Rolando Ruiz, aprobó los dos primeros puntos de su reglamento.

El primer punto está relacionado a la forma de evaluación de los aspirantes al TC.

Con seis votos a favor, y tres en contra, el grupo de trabajo acordó, por mayoría, retirar la prueba de conocimientos de las etapas de evaluación; es decir, el Parlamento solo realizará una revisión del currículo vitae de los abogados, así como entrevistarlos.

Las bancadas de APP, UPP, Podemos Perú, Fuerza Popular, Partido Morado y Frente Amplio apoyaron dicha propuesta, mientras que Acción Popular, Somos Perú y el Frepap se opusieron.

Las posiciones

La legisladora del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, consideró que es inapropiado que los miembros de una comisión congresal evalúen en temas de derecho constitucional a abogados expertos en la materia, y con años de trayectoria.

“Yo no podría decir que haré preguntas adecuadas a expertos en derecho constitucional. Considero que la entrevista personal puede incluir preguntas relacionadas a temas éticos, moral y sobre la realidad peruana (…) Si esto se incluye, impediría que los mejores candidatos se presenten al concurso”, anotó.

Por su parte Diethel Columbus, de Fuerza Popular, aseguró que ninguno de los actuales miembros de la comisión está en condiciones para evaluar los conocimientos de los postulantes al TC.

“Someter a los candidatos a una examen cuando el evaluador no tiene las mismas capacidades de conocimiento del evaluado es complicado. Se supone que el profesor que toma examen a los alumnos, sabe más que ellos. En ese sentido, se tiene que evaluar la necesidad de eliminar este punto. Va a traer más complicaciones que aciertos”, advirtió.

En la misma línea, José Vega, de UPP, y Gino Costa, del Partido Morado, coincidieron en señalar que mantener la prueba de conocimientos ahuyentaría a los candidatos, por lo que el concurso podría frustrarse.

“Este tema (prueba de conocimientos) no está en la ley y no creo que, vía reglamento, deberíamos poner algo que no está en la norma, y más aún luego de haber escuchado a varios constitucionalistas, como Óscar Urviola y Raúl Ferrero, quienes se pronunciaron en contra”, acotó el legislador del Partido Morado.

Finalmente, Jorge Pérez, de Somos Perú, insistió en la necesidad de que se realice la prueba de conocimientos a los postulantes al TC, tal como se hace en otros concursos públicos.

“Es cierto que no somos especialistas en el tema, pero para eso se está realizando un balotario de preguntas, que al final serán revisadas. En ese sentido, no creo que sea degradante e insultante someter a una evaluación de conocimientos a los postulantes (…) Se cuestiona que no somos nada, que no sabemos de derecho, pero, en todo caso, la elección del TC no estaría en manos del Congreso, sino de otra institución”, recalcó.

Porcentajes

La comisión especial también aprobó, por cinco votos a favor, el puntaje que se asignará a cada una de las etapas de la evaluación, es decir, 15 % para la entrevista personal y 85 % para la evaluación curricular

Esta propuesta se impuso ante el planteamiento del legislador Gino Costa, quien sugirió que el puntaje para la entrevista personal sea de 30%, mientras que la evaluación curricular sea de 70%

El grupo de trabajo presidido por Rolando Ruiz se volverá a reunir mañana, para seguir aprobando los demás artículos y puntos del reglamento.