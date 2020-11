El congresista Rolando Ruiz Pineda de Acción Popular informó que, de las 65 carpetas de inscripción al proceso de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), 33 no presentaron la documentación fedateada ni notarialmente, en tanto que 32 cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento.

“33 de 65 no han cumplido totalmente con la entrega de documentación como lo pide el Reglamento y 32 pasaron la primera etapa. 36 carpetas fueron entregadas de manera presencial y 29 fueron presentadas de manera virtual”, explicó.

Así lo señaló en la sesión presencial que realizó la Comisión especial de selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del TC que se reunió de manera presencial el lunes 2, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenecha, para revisar las carpetas que tienen observaciones.

En la sesión, el congresista Gino Costa Santolalla (PM) observó que los ciudadanos que presentaron la documentación de manera presencial sí debían consignar las copias fedateadas, en tanto, que los que presentaron de manera virtual no –según dijo–, respaldándose en el reglamento del proceso.

“No dice originales escaneados debidamente fedateados para las carpetas que fueron presentadas de manera virtual”, dijo el legislador.

A su turno, el congresista Diethell Columbus Murata (FP) pidió que se dé cuenta de las 33 carpetas que no cumplieron los requisitos o los expedientes que no han calificado por no haber cumplido uno o más requisitos.

Enseguida, la asesoría técnica dio detalles de los expedientes de las carpetas que fueron presentadas de manera virtual iniciándose así la revisión de las carpetas que tienen observaciones.

Entre otras, las observaciones se dieron por no presentar copias legibles, por no presentar título, por no tener título inscrito en la Sunedu, por no presentar hoja de vida o consignar hoja de vida incompleta.

“Hay cinco casos que podríamos revisar”, dijo el congresista Ruiz Pineda y citó como ejemplo al “expediente 007 que no presenta certificado de inscripción al Colegio de Abogados”.

Enseguida, suspendió la sesión para reanudarla en el transcurso del día a fin de que la asesoría técnica proceda a realizar los análisis respectivos y entregue los resultados para ser puesto a consideración de los miembros de la Comisión Especial.