Comisión de Defensa del Consumidor citará a ministro de Transportes por incendio en Fiori

El congresista Miguel Ángel Elías, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, citará al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo , para que asista este viernes 5 a la sesión extraordinaria tras el caso del bus interprovincial siniestrado de la empresa Sajy Bus que dejó 17 muertos y siete heridos, en San Martín de Porres.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador explicó que la invitación está siendo cursada y que busca que el titular del MTC explique por qué el local de la urbanización Fiori donde ocurrió el siniestro contó con la habilitación del sector para ser utilizado como terminal terrestre de buses de transporte público interprovincial.

Ministro Edmer Trujillo del @MTC_GobPeru nos debe una explicación a todo el Perú, estoy cursando citación para que asista el viernes a la sesión extraordinaria de la @codeco2018 y nos informe sobre la autorización del funcionamiemto al ex terminal #Fiori . https://t.co/8gg88HH9Hu — Miguel Angel Elias (@MiguelAElias) 3 de abril de 2019

El diario El Comercio reveló, este miércoles, el referido certificado que habilitó el lugar como terminal local. El documento fue emitido el 16 de julio del año pasado. Además, este lleva la firma del entonces director general de Transporte Terrestre, Paul Concha Revilla, y fue entregado a solicitud del ciudadano Julio César Pastor Miranda.

No obstante, el establecimiento no operaba formalmente como terminal porque no contaba con licencia municipal de funcionamiento. Como se recuerda, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, declaró que el 22 de marzo pasado rechazaron dar el permiso debido a que el garaje no cumplía con las condiciones de un terminal terrestre.

El pasado 21 de febrero, el lugar donde el bus de la empresa Sajy fue cerrado temporalmente por la municipalidad, luego de que constataran que allí vendían combustible de manera ilegal. Hoy está clausurado y con bloques de cemento en los alrededores.

El incendio del bus interprovincial de la empresa Sajy Bus, con la placa C4L-966, que cubría la ruta de Lima a Chiclayo, sucedió aproximadamente a las 19:40 horas del domingo.

En un inicio se reportaron al menos 20 muertos; sin embargo, los Bomberos confirmaron el lunes que la cifra de fallecidos es de 17. Las víctimas son ocho adultos hombres, cinco mujeres y cuatro menores de edad.