El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Gálvez (Podemos Perú) solicitará información a todos los ministerios sobre las consultorías que se han realizado en el Gobierno, con el propósito de cumplir su plan de trabajo de control y fiscalización del presupuesto público aprobado por Parlamento.

Tras las declaraciones del titular del Ministerio de Educación (Minedu), Óscar Becerra, respecto a S/ 752 millones malgastados en consultorías en su sector, Luna Gálvez señaló que dicho presupuesto pudo haber sido usado para construir o refaccionar nuevos colegios o desarrollar proyectos que permitan las mejoras en educación.

En ese sentido, el legislador también solicitó que la Contraloría General de la República verifique si se cumplieron la exigencias que impone la ley y si dicho dinero tuvo alguna utilidad en beneficio de la educación nacional.

El congresista recalcó que la verdadera transformación social se logrará a partir de la educación, pero enfatizó en que para ello es necesaria la inversión, que no sea destinada para favorecer a políticos.

“Debemos luchar, no va habrá ningún cambio, si solo nos dedicamos a la infraestructura o a contratar amigotes o políticos para pagar favores o congraciarse con algún partido. Lo que nos va a hacer pasar al primer mundo es la inversión en nuestro activo más valioso que son las personas, los jóvenes, los niños. Si no logramos eso, no tenemos ninguna posibilidad”, aseveró.

Piden crear comisión investigadora

Paralelamente, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), presentó una moción para que en el Poder Legislativo se cree una comisión que investigue presuntas irregularidades en las consultorías y asesorías en el Ministerio de Educación (Minedu) entre los años 2012 y 2022.

Muñante plantea que este grupo de trabajo también realice indagaciones sobre las asesorías en el Consejo Nacional de Educación (CNE). La función de la comisión tendría un plazo de 180 días calendario desde su instalación para cumplir su función.