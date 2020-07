El presidente de la comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, señaló a Gestión que su grupo de trabajo buscará interrogar al Jefe de Estado, Martín Vizcarra, por el caso de Ricardo Cisneros y los contratos que firmaron con el Estado sus familiares y el entorno de su secretaria, Mirian Morales.

“Tenemos que conversar directamente con el presidente. Hay varias preguntas por hacerle sobre el caso de Richard Swing y los contratos de sus familiares. El pedido tiene que ser aprobado en la comisión, lo pondremos en la agenda del grupo, para este viernes”, indicó.

El legislador de UPP estimó que, si el pedido es aprobado esta semana y recibe la venia desde Palacio de Gobierno, la fecha tentativa del interrogatorio sería antes de 28 de julio.

Casos ‘Swing’ y Morales

Respecto al caso de Ricardo Cisneros, conocido como Richard ‘Swing’, Alarcón dijo que este viernes, en la comisión de Fiscalización, se pondrá a debate el preinforme con las conclusiones preliminares de la investigación, aunque evitó ahondar en mayores detalles.

El congresista agregó que se evalúa ampliar el plazo de esta indagación para incluir los contratos de los familiares de Mirian Morales, mano derecha de Martín Vizcarra, debido a que ambos temas son muy parecidos.

“Una opción era abrir otra investigación y la otra era ampliar la pesquisa del caso Cisneros, que ya estábamos realizando, para incluir el tema de Mirian Morales. Vamos a ir por esta segunda opción, la ampliación, ya que sería más rápido para nosotros, porque no tendríamos que pedir facultades al Pleno”, apuntó.

Édgar Alarcón señaló que este viernes la comisión de Fiscalización debatirá el preinforme sobre la investigación de los contratos que suscribió Ricardo Cisneros con el Estado. (FOTO: GEC)

El cuñado de Vizcarra

La comisión de Fiscalización citó, por segunda vez, al cuñado Vizcarra, Fredy Herrera, para que explique los contratos que obtuvo con el Estado luego que el actual mandatario asumiera la vicepresidencia, en el año 2016.

No obstante, Herrera nuevamente pidió una reprogramación de su citación, alegando “motivos de fuerza mayor inesperadas” y solicitó al titular de la comisión, Édgar Alarcón, que se inhiba de ver su caso por un presunto adelanto de opinión.

Ante esta situación, los integrantes del grupo de trabajo pidieron a Alarcón que adoptara medidas más drásticas contra el cuñado de Vizcarra, debido a que estaría dilatando la indagación.

“El señor Herrera no tendría ningún motivo para no venir a la comisión. El que nada debe nada teme y si tengo que demostrar que no hay ninguna irregularidad en mis contratos, no tengo por qué dilatar el tema. Si el viernes no viene, pido que se solicite facultades de comisión investigadora para este caso, porque no podemos seguir esperando al señor. En la comisión estamos atados de mano”, cuestionó el legislador de Podemos Perú, Aron Espinoza.

Este pedido fue apoyado por las bancadas del Partido Morado, Frepap y Fuerza Popular.

Lanza ultimátum

Al respecto, Alarcón informó a este diario que citará, por última vez, a Herrera el próximo viernes y, en caso de no asistir, pedirá facultades ante el Pleno para formar una comisión investigadora en su contra, tal como se hizo en el caso de Ricardo Cisneros.

“Vamos a citar al señor Herrera por tercera y última vez, y, en caso de que no asista, nos vamos por la opción de formar una comisión investigadora en su contra e incluirlo en la agenda. Lo haremos de manera formal y con el plazo de ley”, acotó.

El legislador de UPP también señaló que no se inhibirá de ver este caso al recalcar que en ningún momento adelantó opinión.

“La comisión, hasta el momento, no se ha pronunciado ni ha sacado un informe al respecto, no hay nada oficial. Hay comentarios, pero nada más. Seguimos adelante y que el señor Herrera se preocupe por venir a la comisión y aclare las dudas”, dijo.

Édgar Alarcón señaló que no se inhibirá en la investigación sobre los contratos que firmó con el Estado el cuñado del presidente Martín Vizcarra

Familiares de Vizcarra

Al ser consultado por los demás contratos que suscribieron con el Estado los familiares de Vizcarra, Alarcón dijo que también se evalúa pedir facultades ante el Pleno para poder investigarlos de manera formal y con un plazo definido.

“Los demás contratos de los familiares de Vizcarra se podrían incluir en la investigación del señor Herrera. Se podría elaborar un solo pedido de facultades que agrupe estos temas. Todo se decidirá el viernes, en caso no asista el señor Herrera a la comisión”, señaló.

Cuarto Poder reveló que Rossmary Silva, quien está casada con Gabriel Díaz, hermano de la primera dama Maribel Díaz, fue designada, en noviembre del 2017, jefa de Foncodes Moquegua, cuando Vizcarra se desempeñó como vicepresidente.

Al respecto, Alarcón dijo que si bien no hay una relación de parentesco importante con el presidente, debido a que Rosmmary Silva es la concuñada de Vizcarra y la ley de contrataciones no la alcanzaría, precisó que “hay un tema ético en la contratación que merece ser investigado”.

El otro contrato a investigar está relacionado a Gabriel Díaz, hermano de la primera dama Maribel Díaz, quien registra un contrato por S/30 mil por servicio prestado en setiembre del 2017 a la municipalidad de Ilabaya, Tacna, cuando Vizcarra se desempeñó como vicepresidente.

Los contratos que suscribió con el Estado el hermano de la primera dama Maribel Díaz están bajo la lupa de la comisión de Fiscalización