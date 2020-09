La Comisión de Ética Parlamentaria rechazó este miércoles abrir una indagación preliminar en contra del segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú), por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

A fines de agosto, “Cuarto Poder” reveló que un aspirante a colaborador eficaz aseguró ante la fiscalía que Aliaga se reunió con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, con el fin de solicitar apoyo para su tío, quien era procesado en un juzgado de familia del Primer Puerto por violencia contra su conviviente.

Asimismo, “Perú 21” reveló que el legislador registra 67 llamadas con Marcelino Meneses Huayra, uno de los abogados que formaría parte de esta presunta red criminal.

La decisión del grupo de trabajo para rechazar la indagación preliminar contra Aliaga se adoptó con 4 votos en contra y 2 a favor. Solo respaldaron la indagación de oficio las parlamentarias Zenaida Solis (Partido Morado) y Luz Cayguaray (Frepap).

En tanto, votaron en contra Tania Rodas (Alianza para el Progreso), Walter Rivera (Acción Popular), Miguel Vivanco (Fuerza Popular) y César Gonzáles Tuanama, quien renunció hace una semana a Somos Perú, pero todavía no se oficializa su salida del grupo de trabajo.

La legisladora Mirtha Vásquez (Frente Amplio) no usó su voto por dirigir la sesión (ocupó la presidencia ante la salida de Tuanama).

Sí mostró su preocupación de que se haya rechazado de plano una indagación, etapa en la que solo se recogería más información sobre el caso y luego recién se decidiría si se formaliza una investigación.

“En los Congresos se ha tenido una concepción de que siempre funciona la frase otorongo no come otorongo. Creo que nosotros corremos el riesgo de afianzar esa creencia porque la comisión se niega a —por lo menos— este primer paso, la indagación. Que ni siquiera es el inicio de una investigación. Es recoger más elementos para saber si el caso merece o no llevado a investigación. Sí me preocupa mucho esta situación”, comentó Vásquez a Gestión.

Otros casos

La Comisión de Ética también rechazó iniciar una indagación al legislador Walter Rivera (Acción Popular), quien fue captado bailando en una reunión. Fueron 4 votos en contra, un voto en abstención y otro a favor.

Rivera hizo uso de la palabra antes de la votación y dio su versión de los hechos a los miembros del grupo de trabajo. Aseguró que no hubo licor de por medio y que solo acudió a una invitación realizada por un empresario.

“Considero que no debemos tomar en cuenta algunas informaciones como este tipo que lo hacen de manera intencionada con tal de desprestigiar al congresista y, por ende, al fuero parlamentario”, señaló.

Asimismo, con 5 votos en contra y uno a favor, también se rechazó iniciar una indagación al legislador Jorge Pérez (Somos Perú), quien fue acusado de trasladar a un paciente con COVID-19 a un recinto médico que no recibía pacientes.