La congresista Karol Paredes (Acción Popular), presidenta de la Comisión de Ética, informó que su grupo de trabajo evalúa denunciar al vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, debido a que participó en una sesión de comisión desde la playa.

En declaraciones a TV Perú, la legisladora se excusó de opinar sobre el accionar del congresista, pues podría considerarse que adelanta opinión frente a un proceso que debe ser discutido con los demás integrantes de la comisión.

“Nosotros evaluamos tomarlo de oficio en la sesión que tendremos en estos días como corresponde, estaría entrando en la próxima sesión de la Comisión de Ética”, manifestó.

“No puedo hablar de calificaciones, tenemos que presentarlo a Ética, que es lo que corresponde, todo es sometido a Ética que somos 16 parlamentarios, no puedo adelantar opinión porque cuando lo tengamos que evaluar lo propondríamos como equipo técnico de la comisión”, expresó.

El día de ayer, Guerra García reveló que participó de una sesión de comisión congresal desde el norte del país debido a que tenía un viaje familiar programado para estas fechas, sin pedir licencia al Parlamento.

“Lamento que se haya prendido la cámara, yo tenía separado un viaje al norte del país para descansar, pidiendo licencia para ello, pero lo que pasó es que según mis cálculos ya no iban a haber comisiones ni pleno, lo programé esto para estos días, lamentablemente tuve que trabajar”, dijo a RPP como respuesta.

“Yo digo que trabajo de manera remota, lo he hecho antes. Yo los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que fui. Me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar”, añadió.