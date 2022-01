La Comisión de Ética decidió, por mayoría, archivar la denuncia formulada contra el congresista Guido Bellido (Perú Libre) por agresión verbal contra la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

Por 10 votos a favor, 3 en contra y 0 en abstención, la comisión decidió aprobar el informe de calificación que proponía declarar como infundado la denuncia contra Bellido Ugarte.

Según el informe, no se pudo comprobar si existió dicha agresión ya que en la declaración de los testigos dicen no recordar exactamente el hecho. Además, se señala que no se pudo escuchar la frase que configura la agresión.

En sus redes sociales, Bellido saludó la decisión de la Comisión. “Saludo el trabajo objetivo y transparente de los colegas integrantes de la comisión de ética parlamentaria, quienes han visto por conveniente archivar la investigación seguida en mi contra por supuesta vulneración al código de ética parlamentaria”, escribió en su cuenta de Twitter.

La denuncia contra Bellido

En agosto del 2021, la parlamentaria señaló que había sido víctima de agresión verbal sexista por parte de Guido Bellido durante la distribución de oficinas en la sede del Poder Legislativo.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo: ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije. ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, contó Chirinos Venegas a RPP durante una entrevista en aquel entonces.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó.

El caso penal

Como se recuerda, Chirinos interpuso una demanda por violencia psicológica contra Bellido tras denunciar que sufrió maltrato verbal cuando se encontraban en las instalaciones del Congreso de la República.

Los primeros días de Octubre, el 15 Juzgado de Familia en la Subespecialidad de Violencia Contra la Mujer dictó medidas de protección a favor de la demandante entre las que dispuso que Bellido sea sometido a una pericia y terapia psicológica.

Además, la jueza Virginia Isabel Arroyo le ordenó abstenerse de ejercer violencia, ofensas o amenazas verbales en contra de Chirinos o de cualquier otra mujer.