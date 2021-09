La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó este lunes iniciar una indagación preliminar contra el congresista y jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, quien fue acusado de agresión verbal hacia la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

La investigación preliminar fue aprobada con ocho votos a favor, frente a cuatros, luego que Elizabeth Medina (Perú Libre), presidenta de la Comisión de la Mujer, remita un oficio a la Comisión de Ética a fin de que se inicie las investigaciones contra Bellido.

📢#TuCongresoInforma l En la Comisión de Ética, se aprobó iniciar investigación preliminar contra Guido Bellido por la presunta vulneración al Código de Ética, en agravio de la congresista Patricia Chirinos. — Congreso del Perú (@congresoperu) September 27, 2021

La denuncia se da luego de que Patricia Chirinos reveló que la agresión verbal de Bellido ocurrió cuando solicitaba una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva y en presencia de Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), y Enrique Wong (Podemos Perú).

“(Guido) Bellido agarró y me dijo: ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije: ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’”, sostuvo Chirinos.

Ante ello, el primer ministro envió una carta notarial donde le daba 72 horas a la legisladora de Avanza País para que retroceda en sus denuncia. Caso contrario, indica el oficio, la denunciaría por difamación.

En respuesta, Patricia Chirinos afirmó que la carta notarial remitida por Bellido Ugarte constituye una nueva agresión y una amenaza. Añadió que no retrocederá en su renuncia.

“Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló Chirinos en redes sociales.