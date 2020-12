El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, aseguró que su agrupación legislativa mantendrá su posición de desactivar la comisión especial encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ante el pleno del Congreso.

“Alianza para el Progreso va a mantener su posición de solicitar al pleno que, democráticamente, cumpla con desactivar esta comisión”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Este jueves, la Junta de Portavoces evaluó la permanencia de la comisión especial, encabezada por Rolando Ruiz (Acción Popular). Cuatro bancadas legislativas habían apartado a sus miembros de este grupo de trabajo, a fin de que sea el próximo Congreso el encargado de culminar con el proceso de selección.

Al respecto, Combina indicó que hay agrupaciones que han “cambiado” su posición y se reafirman en que no se debe “renunciar a la capacidad de elegir a los nuevos miembros del TC”.

“La posición que ha cambiado ha sido la posición de distintas bancadas que dicen que no se debe renunciar a la representación y capacidad de elegir a los nuevos miembros del TC. Desde APP no negamos que este Congreso tenga la capacidad de elegirlo, sino que decimos que hay que escuchar a la población, que hay que traer calma y si ha habido un proceso donde ha habido renuncias, donde ha habido plazos muy cortos y donde no se ha garantizado todo lo necesario institucionalmente para que el TC elegido sea autónomo y verdaderamente democrático, lo mejor es desactivar la comisión”, afirmó.

El vocero recordó que APP retiró a su representante y sostuvo que, en la sesión del pleno del Congreso de hoy, solicitarán la desactivación del grupo de trabajo. En caso que este pedido no logre la cantidad de votos necesarios para su aprobación, aseguró que su bancada no participará de la comisión especial.

“Hemos sido pocos los que hemos mantenido la palabra. Espero que, tal cual lo han señalado Frente Amplio y Somos Perú, si se logra reactiva la comisión, no participen. Si es que hoy pierde democráticamente en el pleno, APP no va a participar del proceso y finalmente verán cómo van a obtener los votos para llegar a los 87 que se requieren para nombrar a un miembro del TC”, detalló.

Finalmente, Combina saludó a aquellas bancadas que “han cumplido lo que prometieron de retirar a sus miembros e invocar que este proceso sea desmontado para dar paso a un espacio de mayor institucionalidad y fortalecimiento”.