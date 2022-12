El general PNP Raúl Alfaro, comandante general de la Policía Nacional, afirmó hoy que el proceso de ascensos de este año dentro de la institución fue transparente luego que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatorio ordenó ayer la detención preliminar en contra del excomandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza y otros siete oficiales presuntamente involucrados en ascensos irregulares en la PNP, que se habrían producido durante el gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a la prensa, descartó que el proceso de ascensos de la PNP se haya visto manipulado por la forma en cómo está estructurado el mismo y que los resultados están lacrados conforme el protocolo.

“Hemos hecho ya concretamente un proceso transparente en los ascensos de este año. No habido ningún cuestionamiento en el proceso de ascensos porque la forma de cómo está diseñado hace que sea imposible que sea variado. Por ejemplo, si se intentara tener una injerencia política sobre el proceso sería imposible que esa se practique por la forma como está estructurado y diseñado el proceso y eso está contenido en la directiva. Además, los resultados de los exámenes que se han planteado están lacrados en un contenedor”, señaló desde una actividad en San Martín de Porres.

Asimismo, indicó que la Policía Nacional está trabajando en la búsqueda del ex comandante PNP Javier Gallardo y el jefe de la VII Macro Región Policial Cusco Pedro Villanueva. Además, el comandante general aseguró que continuarán apoyando en la Fiscalía en las diligencias que requiera en el marco de la ley.

El último lunes 26 de diciembre, el Ministerio Público informó que fueron detenidos seis oficiales investigados por ascensos irregulares en la PNP. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, estuvieron a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional.

“Al ser [la Policía] una unidad que combate la delincuencia formalmente hay valores que se privilegian como la lealtad y el honor, entonces la Policía tiene que conducirse en esa línea, pero este tipo de actos [ascensos irregulares] tiene un impacto; sin embargo la moral de la Policía siempre ha estado por encima de todas las dificultades, y la moral de la Policía no será menoscabada en forma significativa nunca. Hay cosas que nos apenan mucho como institución. Nos apena varias cosas que tenemos que enfrentar en el día a día, pero eso no hace que nuestra moral decaiga o esté por debajo del nivel en el que debe estar”, enfatizó.

Como se recuerda el ex subcomandante general PNP Javier Bueno Victoriano denunció a inicios del 2022 que para los ascensos de oficiales en la Policía se habrían realizado cobros. Asimismo, manifestó que quien coordinaba el proceso de ascensos fue el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, y el ex comandante general PNP, Javier Gallardo Mendoza.

En noviembre del año pasado, los ex comandantes generales, José Vizcarra (Ejército) y Jorge Chaparro (FAP), denunciaron que el entonces ministro Walter Ayala y Pacheco, ejercieron presión para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos.