CNM: “A fines de febrero se sabrá si se inicia investigación al fiscal de la Nación”

Valeria Fuertes Saboya

valeria.fuertes@diariogestion.com.pe



El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió el año pasado evaluar la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma al titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, por presunta inconducta funcional. Hoy, casi tres meses después, el informe está en la etapa final. Gestión conversó con el presidente del CNM, Guido Aguila.

¿Cuál es la situación de la investigación al fiscal Pablo Sánchez?

Continúa en etapa de admisibilidad. La denuncia de (Yeni) Vilcatoma era una denuncia con muchos puntos, luego añadió 18 documentos y esto es lo que se está analizando para ver si se inicia o no investigación.

¿Y cuándo se sabrá?

Creo que dentro del mes de febrero tendremos que tomar una decisión sobre si se inicia o no investigación contra el fiscal Sánchez.

¿No hay un tiempo límite en el proceso de admisibilidad?

No, eso requiere tiempo para no precipitarnos. A fines de febrero podremos conocer.

¿Su intención es dejar la presidencia del CNM teniendo el informe listo?

Claro que sí, no puedo dejarlo para marzo (mes que deja de ser titular)… No se puede esperar más.

¿Usted termina el mandato a fines de febrero?, ¿hay propuestas del próximo titular?

No, no hay, se mantiene en reserva todavía, la próxima semana haremos la convocatoria. Se debe elegir en la segunda quincena de febrero.

¿Un año es suficiente para dirigir el CNM o se evalúa ampliar el tiempo de gestión?

No, a nosotros si nos ha permitido consolidar los cambios que hemos querido. Por otro lado, la modificación de la ley orgánica depende del Congreso.

¿Pero cuál es la postura de los consejeros?

Que se mantenga ese tiempo. Un año permite que muchos lleguen a presidente. Como nuestro periodo es de cinco años e ingresamos con alguien que ya es presidente, tenemos cuatro años para presidir el CNM. Si ampliamos a dos años se reduce la posibilidad de ser presidente.

¿Cuántos casos de magistrados están en evaluación y a la espera de saber si son o no destituidos?

Tenemos 30 expedientes que todavía están para ver si son o no destituidos. Hay tres direcciones, la dirección de proceso disciplinario eleva un informe hacia el pleno.

En la comisión Madre Mía, la jueza Avigail Colquicocha reconoció que hubo error en el archivamiento de la compra de testigos...

Ahí no nos compete hacer mucho. El diagrama de justicia que tiene el Perú es imperfecto porque nosotros nombramos, pero no podemos controlarlos. En el Poder Judicial está OCMA, y en la Fiscalía, OCI. Solo entramos cuando se trata de supremos.

Es decir…

Hay 6 mil fiscales en el Perú y el CNM, a pesar de nombrarlos no los controla. Solamente controla a seis fiscales supremos. En tanto, son 3,800 jueces en el país, y solamente controlamos a 20 supremos (...) No es bueno que se controlen entre ellos. ¿Qué tipo de control puede ser eso? No tiene sentido.

¿Se debe o no modificar la composición del CNM?

Que se mantenga, queremos que cambie el mecanismo de elección, teniendo en cuenta la universalidad y la consistencia académica. Si se logra, ya ganamos bastante.

¿En qué quedó la convocatoria de jueces de la sala penal?

Entre la Sala Penal y el nuevo sistema, hay 43 plazas, pero el Poder Judicial está elaborando el estatuto para que no exista contradicción de funciones. Estamos a la espera del documento y hacer la nueva convocatoria.

¿Será una prueba especial?

Sí, pero no solo porque sea para ellos, sino porque será la línea para todos nuestros exámenes. Tiene que ser un examen especializado, transparente y respetando la meritocracia.