CNM: Baltazar Morales y Hebert Marcelo no renunciarán a sus cargos

Baltazar Morales, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó que no renunciará a su cargo, tal como lo hizo hoy el presidente de la institución, Orlando Velásquez.

"Por supuesto que no (voy a renunciar), por su puesto que no", subrayó y explicó que no lo hará para que no se confunda con las conductas delictivas que provocaron la renuncia de los otros miembros del CNM.

En declaraciones a Canal N, también negó que en su calidad de consejero del CNM haya contratado al esposo de su hija, tal como sostienen algunos congresistas.

"Yo concurrí al Congreso cuando me citó dos veces y no hubo quórum, luego no me han vuelto a citar. Yo me someto a todos los procesos y si tienen que sancionarme pues que me sancionen pero que sea dentro de un debido proceso", afirmó.

Por su parte, el consejero Herbert Marcelo precisó que el video en el que aparece junto al renunciante presidente del CNM, Orlando Velásquez; y el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; se realizó en el marco del aniversario de la Corte del Callao.

"Fuimos invitados todos los consejeros (del CNM), tomamos la decisión de ir dos consejeros y yo a último momento. Al final de la ceremonia nos invitaron a un lugar para almorzar y brindar con motivo del aniversario", detalló.

Añadió que el punto de esa reunión fue una casa, en cuyo ingreso estaban los otros personajes que aparecen en el video, incluidos los defensores del narcotráficante Caracol.

"Yo desconozco a aquellas personas. Si yo sabía que realmente se trataba de gente implica en este tipo de casos entonces de ninguna manera iba a concurrir", precisó.

En ese sentido, también aclaró que no renunciará a su cargo, tal como adelantó el presidente del CNM, Orlando Velásquez, y esperará la decisión del Congreso.