CNM Audios: Mauricio Mulder le pidió a César Hinostroza reunirse en un lugar “privado”

En un audio del 28 de marzo del presente año, el congresista aprista Mauricio Mulder se comunicó con el juez supremo César Hinostroza . Mulder, quien se refiere a su interlocutor como “mi querido amigo”.

Mulder afirmó que el Apra ha tenido problemas con el Jurado Nacional de Elecciones pero luego le solicitó reunirse con él.

Es así que luego de pactar una fecha tentativa, el congresista aprista le pidió "juntarnos".

La respuesta de Hinostroza fue la siguiente: "Ya, me dices dónde es y yo voy, porque si no...".

Conversación entre Mauricio Mulder y César Hinostroza.

Y Mulder contesta: "Claro, un sitio así... privado, tranquilo".

Cuando apareció en un audio anterior, el congresista aprista no aclaró que había sostenido conversaciones con Hinostroza, pese a que este último se encontraba en el ojo de la tormenta.

“No es mi amigo, es un conocido”, dijo Mulder cuando se le preguntó por la relación con Hinostroza tras la revelación de estos nuevos audios.



Conversación entre Mauricio Mulder y César Hinostroza - II.

Miércoles 28 de marzo



CH: Aló

MM: Saludándolo, mi querido amigo.

CH: ¿Cómo estás, amigo? Usted se ha perdido...

MM: Gusto de saludarte. Sí, pues, hemos estado ahí con todos los temas del partido, el jurado y todas esas contingencias. Ya estamos resolviendo, ya.

CH: Ya, mi hermano. ¿Qué tal?, ¿cómo estás?

MM: ¿Cómo andas de tiempo la próxima semana para ver si nos juntamos?

CH: Ya. Después del martes, hermano, porque el lunes es un día...

MM: claro, claro.

CH: Tú me llamas y me dices qué día. Bueno, podría ser tentativamente entre miércoles o jueves

MM: Entre miércoles o jueves. Yo te llamo el miércoles en la mañana. ¿te parece?

CH: Ya, mé dices dónde es y yo voy.

MM: Claro, un sitio así, privado y tranquilo.

CH: No, obviamente. Hay que tener cuidado, ya sabes, ¿ya?

MM: Ya, perfecto entonces.

CH: Ya, mi hermano, mucho gusto.

MM: Un fuerte abrazo.

CH: Espero tu llamada.

MM: Buena Pascua, buena Pascua.

CH: Chau, mi hermano. De igual manera.