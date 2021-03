La semana pasada el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que la variante del covid-19 hallada en Brasil, que es mucho más contagiosa que la cepa de Wuhan (China), ya se encuentra circulando en Lima, tras confirmarse “un caso autóctono” en el distrito de Santa Anita.

La especialista de dicha institución, Lely Solari, indicó que se trata de una mujer, que se contagió hace algunas semanas en la zona Lima Este de Lima; sin embargo, dijo que felizmente ya fue dada de alta.

De igual forma, recalcó que el INS implementó de forma inmediata un cerco epidemiológico en el lugar donde reside esta ciudadana, así como se está haciendo un seguimiento a sus parientes para saber si también contrajeron esta variante.

Distritos aledaños

Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, pidió al Ministerio de Salud (Minsa) que también implemente cercos epidemiológicos en los barrios aledaños a la vivienda de la paciente, así como en los distritos colindantes con Santa Anita. Estos son: Ate Vitarte y El Agustino.

“Se debe aplicar un esquema parecido al que se utilizó en el caso de difteria, que se reportó el año pasado. Se colocó un cerco epidemiológico primario, y uno secundario de ayuda. Eso no solo se debe hacer en la zona donde se descubrió este caso, sino también en los barrios y distritos aledaños. Esos son los círculos concéntricos epidemiológicos. Eso se tiene que hacer, más aun cuando se tiene la confirmación de la variante, y que la transmisibilidad del virus es más agresiva”, dijo a Gestión.

Si bien el INS recién confirmó la llegada de la variante del virus a Lima, el galeno dijo que desde el año pasado había una sospecha de que ya venía circulando no solo en la capital, sino en otras regiones del país.

“Esta variante ya está en Lima y en el Perú hace tiempo, el hecho de que recién la hayan identificado es otra cosa. La confirmación genómica demoró porque no tenemos laboratorios especializados para dicho fin. Hay una pasividad enorme por parte del Minsa en hacer una vigilancia”, anotó.

Palacios remarcó que, ante la falta de laboratorios genómicos, no hay forma de saber si más personas están infectadas con la variante brasileña. En ese sentido, dijo que se deben implementar más cercos epidemiológicos en la capital.

De acuerdo al Colegio Médico del Perú, hay 17 zonas en Lima en donde se debería aplicar estos cercos epidemiológicos, debido a que concentran una gran cantidad de contagios. “En cada región del país hay puntos muy rojos, donde también se debería aplicar este mecanismo, pero no lo están haciendo”, agregó.

De acuerdo al Colegio Médico del Perú, hay 17 zonas en Lima que necesitan cercos epidemiológicos. (Foto: GEC)

Las vacunas

Palacios también indicó que para combatir la transmisión de esta variante brasileña en la capital se debe acelerar el proceso de vacunación iniciado por el Gobierno.

“En Estados Unidos aplican hasta tres o cuatro tipos de vacunas distintas, nadie pregunta qué porcentaje tiene, porque saben que ayuda a controlar la enfermedad y evitar la muerte. En la medida de que haya personas susceptibles, se va a seguir replicando el virus. Después de millones de replicaciones, aparecen las variantes. Con la vacuna cortamos la transmisión y evitamos las variantes”, apuntó.

El decano del CMP advirtió que actualmente se registran fallas en el proceso de vacunación, debido a que hay escasez del producto, sobre todo, para completar la inoculación del personal de la primera línea de batalla contra el virus.

“El Minsa nos ha dicho que ya no hay vacunas. El viernes cerraremos nuestro centro de vacunación, que tenía previsto vacunar a 16,000 médicos que no estaban en el padrón del Minsa. Solo hemos vacunado a 1,200 y mañana (hoy) vacunaremos a 400 médicos. Imagínate que si así están las cosas en el grupo más expuesto, que son los médicos, quiere decir que no se está cumpliendo de forma correcta con el proceso de vacunación”, cuestionó.